Écolo 5 : l’invention d’un système qui permet d’économiser 40 % d’eau et de doubler la production de tomates

Dans certains départements français, les restrictions d’eau hivernales sont déjà en cours. Ces restrictions, rares à cette période de l’année, ne sont pas un bon présage. L’été risque d’être chaud et sec, tandis que les pluies récentes ne viendront pas remplir les nappes phréatiques. Celles et ceux qui cultivent un potager vont donc devoir trouver quelques astuces pour économiser l’eau. Si vous souhaitez avoir de belles tomates juteuses et des pieds prolifiques, découvrez Écolo 5, un système innovant pour le potager. Inventé par Jean-François Poussin, un habitant de Donzy dans la Nièvre, le système permet d’économiser l’eau, de moins désherber et de doubler votre production de tomates. On vous explique tout !

D’où vient l’idée de cette invention ?

Jean-François Poussin est un jardinier passionné, habitant dans la Nièvre. Tout a commencé par un “ras-le-bol” de refaire à chaque fois le « petit pot » autour de mes plants de tomates pour éviter que l’eau aille partout, explique l’inventeur sur son site Internet, Écolo 5. Il décide alors de chercher une solution pour gagner du temps, respecter la nature et, évidemment, avoir de belles récoltes. Ne trouvant aucune solution adéquate à ses attentes sur le marché existant, il décide de l’inventer. Après moult croquis et essais, il parvient à inventer une solution économique, simple et innovante pour répondre à son besoin. Non seulement son invention lui permet de gagner du temps, mais elle lui aurait également permis de doubler sa production de tomates sur chaque pied équipé selon lui.

Quelle est donc cette invention ?

Écolo 5 est une plaque protectrice dans laquelle on insère un pied de tomate. Elle collecte les eaux de pluie pour les rediriger vers les racines du pied. Le système se compose de rigoles et de quatre trous qui renvoient l’eau vers le sol. Un cône central sert aussi de doseur avec une capacité de 80 cl. Protégé par la plaque Écolo 5, le pied pousse de la même manière que s’il était installé dans une miniserre. L’invention du Nivernais empêche en réalité l’évaporation de l’eau du sol. Et puisque le pied est protégé par cette plaque, le désherbage autour n’est plus nécessaire. Grâce à Écolo 5, l’inventeur promet une économie d’eau d’arrosage de 40 %. Ce qui pourrait se révéler très intéressant pour les futurs étés que les météorologistes prévoient très secs.

Une invention accessible à tous

Écolo 5 est un dispositif accessible à tous, et ce, dans tous les sens du terme. D’abord, il est abordable financièrement puisque le pack de trois plaques ne coûte que 29,99 €. Chaque plaque étant bien entendu réutilisable d’années en années. Ensuite, il est accessible à tous par sa simplicité d’utilisation. En effet, il suffit de positionner la plaque, puis de planter votre pied de tomate au centre et le regarder pousser ! Avec ce système, vous n’aurez plus besoin de pailler vos plants, car ils sont protégés par la plaque et votre arrosage sera autogéré par Écolo 5. De plus, cette invention est une fabrication 100 % locale. En effet, les plaques sont fabriquées à Briare (45) en plastique PP recyclé et recyclable, utilisables pendant six années consécutives. Poir en savoir plus sur Écolo 5 ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel, ecolo5.com.