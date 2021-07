Un jardin potager en pot ? Oui c’est possible avec ces 7 plantes

Vous ne possédez pas de jardin potager et vous vous dites donc que les légumes fraîchement cueillis ne sont pas pour vous ? Erreur, un balcon, une terrasse, un rebord de fenêtre, tout petit bout sur l’extérieur peut vous permettre de manger le fruit de votre récolte…

Evidemment, il sera difficile de planter des carottes (quoique) ou d’avoir quelques laitues d’avance si vous les plantez en pot. Cependant quelques espèces de légumes ou fruits s’acclimatent parfaitement dans des pots « de fleurs »… Et cette technique de culture offre aussi certains avantages !

Les avantages de la culture en pot !

Cultiver un potager implique forcément plusieurs choses comme le désherbage ou l’arrosage ! Mais également de protéger parfois du soleil, parfois de la pluie ! Avec le jardinage en pot, ces petits aléas disparaissent ! Vos légumes se trouvent à votre hauteur et vous ne vous cassez plus le dos pour retirer les mauvaises herbes…

Elles sont trop au soleil, quelques minutes suffisent pour les déplacer à l’ombre ou à l’inverse leur faire prendre le plein soleil ! Et puis une fois la récolte terminée, vous vous épargnez aussi la corvée du bêchage… On vide le pot et on le garde pour l’an prochain… La culture en pot c’est vraiment facile mais quels sont les végétaux qui s’y adaptent le mieux ?

Les fraisiers évidemment !

De bonnes fraises bien juteuses, qui sortent d’une jardinière, presque propres, c’est quand même super agréable ! Quatre ou cinq pieds de fraises dans une jardinière vous donnera largement de quoi les déguster à la chantilly, au vin, ou natures !

Les pommes de terre

On revoit tous ou presque notre grand-père avec son outil spécial ramassage de pommes de terre, courbé sur la Terre à la recherche des précieuses cachées… Dans un pot de 40 cm de profondeur, vous pouvez y glisser trois pommes de terre… Le terreau idéal doit être pour le potager, mélanger à un compost. Recouvrez complètement les pommes de terre et buter les tubercules au bout d’un mois. Il faudra laisser environ 5 cm de feuillage et arroser au pied tous les 2 ou 3 jours… La récolte de pommes de terre se fera environ 3 mois après la plantation.

Les tomates

Pour la tomate, il faut un pot d’environ 30 cm de profondeur et bonne exposition au soleil. Au niveau du terreau, le substrat doit être riche en fumier décomposé, ou compost… La terre doit toujours être humide mais jamais trempée. Il faut penser à enlever les gourmands qui empêcheront les tomates de se développer en absorbant trop d’eau. Les tomates poussent très vite, un pied de tomate cerise peut vous offrir presque tous les apéros de l’été !

Les poivrons

Pour réaliser des salades fraîches, une poêlée de légumes ou même une ratatouille, il vous faut du poivron… Et le poivron se cultive parfaitement en pot, comme pour les tomates, il faut un pot assez profond et du soleil !

Les courgettes

Après la tomate et le poivron, vient la courgette, légume star de l’été ! Les courgettes poussent dans un pot de 30 à 50 cm de profondeur et placées au soleil, sans courants d’air. Un arrosage deux fois par semaine et vous pourrez récolter 5 à 10 courgettes par plan… Ne les laissez pas devenir énormes, c’est quand elles sont petites qu’elles sont les meilleures ! En récoltant fréquemment, vous vous assurez en plus de nouveaux légumes rapidement !

Les épinards

Ils sont souvent boudés par les consommateurs, pourtant ils sont excellents pour la santé ! Un pot assez large de 20 à 25 cm de profondeur suffira au bonheur des épinards… Elles aiment l’ombre quand le soleil tape trop fort pensez-y ! Il faut les arroser régulièrement mais ne pas laisser l’eau stagner… Elles germent entre 5 et 14 jours environ, puis se récoltent au bout d’un mois après le semis environ !

Les carottes

Et bien oui, les carottes peuvent se cultiver en pot également ! En revanche, elles demandent un terreau un peu particulier composé de 2/3 de terreau et d’1/3 se sable fin. Les semis doivent être espacés de 15 à 25 cm selon la variété plantée. Les plants de carotte aiment le soleil, mais n’aiment pas le cagnard ! En période estivale, il faudra les arroser quotidiennement. Il faudra en revanche être patient puisqu’il faut 3 à 6 mois pour récolter vos premières carottes.

Vous n’avez plus qu’à imaginer un jardinet sur votre balcon, ou même un carré potager en hauteur… Ces carrés potagers faciles d’entretien ont le vent en poupe, et demandent beaucoup moins d’entretien qu’un potager classique !