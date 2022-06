Jardinage : comment faire des mini serres avec des objets de récupération (barquettes et bouteilles en plastique) ?

Depuis des siècles, les jardiniers utilisent des serres pour faire germer leurs plantations, pousser leurs légumes à l’abri du vent, du soleil ou de la pluie… Les serres ont ces pouvoirs presque magiques de maintenir un microclimat à l’intérieur, de laisser la lumière pénétrer, de faire transpirer les plantes qui laissent des gouttelettes d’eau humidifier l’air… Tammy Huynh, horticultrice australienne et présentatrice d’émissions liées à sa spécialité explique que l’on peut tout à fait créer nos mini serres dans notre appartement ou jardin, avec trois fois rien… Ou plutôt avec des contenants en plastique recyclé. Découvrez trois versions à fabriquer très facilement. C’est parti !

La version barquette de fruits

Si vous achetez des fraises, des framboises, des tomates cerises ou encore des patates douces, il se peut qu’elles soient vendues dans des barquettes en plastique. Et ces petites barquettes étant déjà aérées pour les besoins du fruit ou légume qu’elles préservent, elles sont de mini serres parfaites ! Enfin, il faudra quand même ajouter du terreau et vérifier que l’eau puisse bien s’écouler par le dessous de la barquette. Ces mini serres sont parfaites pour les herbes aromatiques, les légumes-feuilles (persil, coriandre) et peuvent être conservées sur le rebord d’une fenêtre par exemple. Rien ne vous empêche d’y semer quelques graines de tomates, basilic ou citrouille pour qu’elles puissent germer avant d’être replantées en plein terre ou en pot. Pensez à conserver votre mini serre « barquette » à l’abri de la lumière directe et à vaporiser la terre tous les deux jours environ.

La mini serre un peu plus grande !

Vous possédez peut-être de vieilles boîtes en plastique que l’on utilise pour le rangement… Si les vôtres servent de débarras, mais possèdent un couvercle, vous avez un nouveau modèle de mini serre un peu plus grand que la barquette de fruits. Voici comment procéder avec ce genre de mini serre et réaliser des boutures parfaites pour vos rosiers par exemple :

Prenez une bouture de 10 à 15 cm avec un sécateur propre, en coupant sous un nœud (où de nouvelles racines se formeront).

Retirez toutes les fleurs afin que la plante puisse mettre de l’énergie dans la croissance de nouvelles racines et pousses , et coupez les feuilles restantes en deux pour réduire la perte d’eau.

Remplissez partiellement un petit pot avec un mélange 50/50 de perlite et de terreau de qualité supérieure.

Vérifiez la hauteur de votre bouture qui ne doit pas toucher le couvercle de la boîte en plastique.

Tassez légèrement le mélange sur le dessus et arrosez.

Déposez les pots dans votre serre et laissez grandir vos plantes.

Un dernier truc : le couvercle doit être percé de petits trous pour laisser l’air circuler.

Et les bouteilles en plastiques alors ?

Nous savons tous que les bouteilles en plastique doivent être recyclées et jetées dans le bac à emballage, jaune la plupart du temps. Mais avant de les envoyer au recyclage, elles pourraient peut-être vous servir encore un peu ! Et c’est d’une simplicité enfantine: découpez simplement la bouteille en deux et gardez la partie avec le goulot; déposez-là sur la terre de votre bouture, la bouteille va l’envelopper… Aération par le goulot assurée et protection par le corps de la bouteille. Simple et efficace non ? Vous pouvez aussi ranger vos bouteilles devenues serres, dans le bac de rangement en plastique ! Si vraiment vous n’avez pas envie de passer des heures à fabriquer vos mini serres, il en existe bien entendu des toutes faites, et même livrées avec les petits pots !

