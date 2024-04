La Moutondeuse, laissez les moutons effectuer le travail de tonte à votre place !

Depuis quelques années, dans de nombreuses villes de France, nous avons vu apparaître des enclos à l’intérieur desquels paissent des moutons ou des chèvres. Et, c’est aussi parfois le cas dans les parcs publics ou établissements privés comme les maisons de retraite, par exemple. Ces moutons ne sont pas uniquement installés pour l’aspect « campagne » et par ailleurs et surtout, pour entretenir la parcelle dans laquelle ils évoluent. Ce sont, en réalité, des tondeuses sur pattes, écologiques et les moutons reviennent en force, et, avec eux, plus de nuisances sonores ! Du côté de Lannion, David Leclercq, en a fait son activité professionnelle. En lieu et place de votre tondeuse mécanique, La Moutondeuse, propose de petits moutons à la location, pour entretenir votre pelouse. Découverte.

Tondre avec des moutons, pas réellement une invention !

Les moutons employés comme tondeuses vivantes, ce n’est évidemment pas une invention récente. Dès 1863, les moutons étaient utilisés à cet effet dans Central Park à New York, selon cet article du Washington Post. Et, en 1914, le président Woodrow Wilson pouvait observer les moutons depuis, son bureau ovale. Peu à peu, les moutons ont été remplacés par des machines et des hommes, et la tendance du jardin tondu à ras est apparue. Évidemment, la tonte par les moutons est un peu moins parfaite qu’avec une tondeuse, mais c’est aussi beaucoup plus sympa et surtout bien plus écologique.

La Moutondeuse, entreprise de « location de tondeuse » !

Rassurez-vous immédiatement, il n’y a aucune maltraitance animale dans cette approche écologique de la tonte ! David Leclercq s’est récemment installé avec ses moutons d’Ouessant et du Cameroun à Plouaret (22). Avant cela, il avait déjà testé son idée dans l’Aube d’où il est originaire. Après de longues périodes de pluie, les tontes s’enchaînaient avec une mobilisation humaine forte, et un besoin de carburant, pour les tondeuses, grandissant. En regardant du côté de la Bretagne, il découvre l’éco pâturage, et lui doit le fait de confier la tonte à des animaux. L’autoentrepreneur précise que non seulement ses moutons sont des tondeuses écologiques, mais que, laissés dans un enclos, ils sont aussi vecteurs d’un formidable lien social. Personne ou presque ne craint les moutons, bien inoffensifs, et cela permet de créer des liens, et par ailleurs de mieux connaître leurs cycles de vie. Qui n’a jamais craqué devant un bébé mouton, collé à sa maman, dans un éco pâturage ?

Quels sont les services proposés par La Moutondeuse ?

Si l’idée de changer votre tondeuse pour des moutons vous taraude et que vous vivez en Bretagne, David, responsable de cuisine, et ancien caporal chez les pompiers, se fera un plaisir de vous présenter ses protégés. Que ce soit pour l’année, pour une saison spécifique, l’autoentrepreneur s’occupera de tout : enclos, arrivée des moutons, nourrissage, soins et retour au bercail. Vous pouvez d’ailleurs contacter l’entreprise par mail : lamoutondeuse@orange.fr si vous souhaitez de plus amples renseignements. Dans mon village, nous avons opté pour plusieurs éco pâturages, et c’est évidemment un véritable succès.

J'adore les observer, les entendre aussi, c'est tout de même plus sympa qu'un moteur de tondeuse ! Néanmoins, si vous disposez de parc d'éco pâturages autour de chez vous, il est absolument déconseillé de nourrir les animaux. Leurs éleveurs s'en chargent et savent ce qui est bon pour eux, et surtout ce qui peut les mettre en danger. Avez-vous déjà essayé cette astuce ?