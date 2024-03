Méthanisation, engrais, et chauffage, la bouse de vache, l’or noir des pâturages

Vous aimez vous balader dans la campagne normande et observer les vaches rouges, blanches et noires, Made In Normandie ? Souvent, elles vous proposent ce qu’elles ont de plus cher : une belle bouse qui tombe à vos pieds. Pas très ragoutant n’est-ce pas ? Il n’empêche que cette bouse de vache, revalorisée, pourrait devenir un nouvel « or noir » pour les agriculteurs. Une vache adulte produit jusqu’à 12 bouses par jour selon le site la-viande.com et ces kilos de déjections sont bien plus intéressants que ce qu’il n’y paraît. Connaissez-vous les différentes utilisations de la bouse de vache ? Et, imaginiez-vous que les déjections de vaches pouvaient permettre à l’éleveur de diversifier ses revenus ? On va tout vous expliquer.

La bouse de vache, matière première pour la méthanisation

La bouse de vache, issue de la digestion des bovins, est une matière très riche en matières organiques, c’est un véritable écosystème en réalité. Cette composition en fait une matière idéale pour la méthanisation. La bouse récoltée est déposée dans un digesteur, qui produit du biogaz. Certains éleveurs utilisent la bouse pour chauffer la ferme, les étables, ou produire de l’eau chaude.

La bouse pour des briquettes de chauffage

Les déjections de vaches sont un mélange complexe de matières organiques, de minéraux, de micro-organismes et d’eau issus de la digestion des vaches. Avec ces bouses séchées puis traitées, il est possible de fabriquer des briquettes de chauffage pour votre poêle à bois. Avec une presse à briquettes, et si vous disposez de bouses de vaches, vous pourriez revaloriser ce déchet organique pour vous chauffer. D’ailleurs dans certains pays, la bouse de vache, est l’un des seuls combustibles disponible et gratuit !

Et, des pellets de bouse ?

Eh oui, aussi étrange que cela puisse paraître, si vous possédez ce que l’on appelle une chaudière « biomasse », vous pouvez brûler à l’intérieur des pellets de bouse de vache. En brûlant la bouse de vache, ces appareils génèrent de la chaleur pour chauffer l’air ou l’eau circulant dans le système de chauffage domestique. Et, il paraîtrait même qu’aucune odeur ne s’en dégage. De plus, lors de la combustion, les pellets de bouse de vache émettent moins de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone. L’utilisation de bouse de vache transformée en pellets de bois est encore très discrète. Néanmoins, avec les différentes augmentations des énergies fossiles, la bouse de vache pourrait devenir une matière précieuse, accessible et écologique.

Et, c’est un merveilleux engrais

Parfois, en traversant certains départements, même en voiture, vitres fermées, une odeur entêtante envahit l’habitacle. La bonne odeur de ce que l’on appelle fumier, peut être de bouse de vache. Comme nous vous l’avons dit, cette déjection bovine est composée de nombreuses matières organiques, et de nutriments. On retrouve, par exemple, dans la bouse de vache, de l’azote (N), du phosphore (P) et du potassium (K) : trois éléments nutritifs importants qui favorisent la croissance des plantes. De plus, la bouse est très chargée en eau, ce qui en fait une matière favorisant le maintien de l’humidité des sols… Bref, si vous trouvez quelques bouses, vous les verrez peut-être différemment désormais ? Connaissiez-vous les étonnants pouvoirs de la bouse de vache ? Peut-être l’utilisez-vous déjà ? Je vous invite à nous donner votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .