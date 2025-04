Bleen, l’invention d’une poche à engrais qui se fixe directement sur le tuyau d’arrosage

Je ne suis pas jardinière dans l’âme. Le gazon, chez moi, c’est souvent plus de la mousse fatiguée que de la pelouse de magazine. Alors quand j’ai découvert le concept de Bleen, j’ai franchement eu un petit soupçon d’espoir. Un kit malin, vendu sous forme d’abonnement (comptez environ trois box par an), qui analyse les besoins de votre pelouse et vous envoie, au bon moment, l’engrais qu’il lui faut. Le tout 100 % naturel, facile à utiliser (un tuyau d’arrosage suffit) et accompagné d’un service client disponible sur WhatsApp. Autant dire que pour une novice comme moi, c’est le Graal. Et, entre nous, recevoir ses engrais comme on reçoit une box beauté, ça a quelque chose de réjouissant ! Vous ne connaissez pas encore Bleen (moi, non plus avant cet article), je vous propose de découvrir ce concept génial.

Une start-up verte qui bouscule le rayon jardinage

Derrière Bleen, il y a Quentin Lanthier, ex-financier reconverti en jardinier numérique. Constatant pendant le confinement que sa pelouse ressemblait à un paillasson, il a quitté la banque pour lancer sa start-up. L’idée ? Simplifier l’entretien du gazon pour ceux qui ne veulent pas passer leur samedi à scruter les étiquettes en jardinerie. Grâce à une analyse croisée (sol, météo, localisation), Bleen envoie des produits ciblés, conditionnés dans des box écolos et dosés pile comme il faut. Résultat : pas de gaspillage, pas de produits toxiques, et un accompagnement ultra personnalisé. Et, visiblement, cela plaît : les bêta-testeurs ont tous renouvelé l’abonnement, et les grandes enseignes commencent à s’y intéresser.

Un jardin sans prise de tête, mais pas sans résultat

Ce qui me plaît surtout dans Bleen, c’est ce mélange d’expertise et de pédagogie. L’équipe ne se contente pas de vendre des engrais, elle vous explique, vous accompagne, et vous motive. Besoin d’un conseil ? Un message sur WhatsApp, et hop, un coach vous répond. Et, tout est pensé pour que même les plus flemmards d’entre nous puissent obtenir un beau tapis vert sans y laisser leur dos (ou leur patience).

Bonus non négligeable : les engrais sont naturels, bons pour le sol, et sans risque pour les enfants ou les animaux. Bref, de quoi allier plaisir des yeux et conscience écolo. Le petit plus, c’est cette volonté assumée de moderniser un secteur encore trop traditionnel. Fini les bidons en plastique tous identiques, bonjour les produits sur-mesure et les conseils accessibles.

Alors, vous testez ou pas ?

En résumé, Bleen me donne enfin envie de m’occuper de ma pelouse sans stress ni erreurs de dosage. Son prix reste raisonnable pour un abonnement annuel, surtout au vu des économies de temps, d’eau et de produits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site. Et, vous, seriez-vous prêt à laisser tomber les engrais classiques et à tester ce kit nouvelle génération pour un gazon digne d’un green de golf ? On attend vos retours ! Que pensez-vous de ce concept de recevoir un kit pour entretenir votre pelouse selon ses propres besoins ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .