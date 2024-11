La Belle Bouse (de vache), des pellets d’engrais bios, locaux et sans odeur

Vous connaissez les pellets de bois, les pellets de chanvre, ou ceux de miscanthus pour vous chauffer ? Et, si je vous disais que maintenant, vous pouvez acheter des pellets de bouse de vache ! Non, je n’ai pas perdu la raison, et c’est une formidable initiative de la part d’une jeune start-up baptisée « La Belle Bouse » ! La bouse de vache n’est pas un simple déchet animal, nous ne l’ignorons pas, mais allez ramasser ces énormes paquets nauséabonds pour les répandre dans votre potager. Un déchet animal largement disponible puisqu’une seule vache en produit 12 par jour selon le site la-viande.fr. Sophie Anaf, fondatrice de l’entreprise en 2017, a décidé de nous apprendre à jardiner autrement en transformant la bouse de vache, en pellet d’engrais, véritables alliés écologiques de votre potager. Découverte.

La Belle Bouse : un trésor naturel trop souvent négligé

À l’état brut, la bouse de vache n’a rien de bien ragoûtant, et pourtant, c’est un trésor inestimable pour les jardiniers. Cette matière fécale des bovins est riche en nutriments essentiels comme l’Azote (N), le Phosphore (P) et le Potassium (K). Ses bienfaits sont nombreux, puisqu’elle améliore la fertilité des sols tout en stimulant la croissance des plantes. De plus, et contrairement aux engrais chimiques qui peuvent polluer les nappes phréatiques, la bouse est un amendement naturel, non polluant, qui enrichit les sols en libérant progressivement tous les nutriments. La Belle Bouse, les a transformées en pellets pour qu’ils soient utilisables pour tous, et par tous, et notamment dans vos potagers !

Une entreprise engagée avec une production biologique locale

Avec La Belle Bouse, une entreprise engagée dans une production biologique et locale en Auvergne Rhône-Alpes, cet engrais devient accessible à tous, du citadin désireux d’entretenir son potager urbain au jardinier amateur. Sa force réside dans le fait que les granulés de bouse soient autant adaptés aux plantes d’intérieur, qu’à celles qui vivent à l’extérieur ! Selon l’entreprise, les pellets de bouse auraient les pouvoirs de raviver les tomates, embellir les agrumes, et renforcer vos haies et vos rosiers !

Une solution responsable et écologique

C’est une évidence : utiliser la bouse de vache comme fertilisant pour vos sols contribue à réduire votre empreinte écologique… De plus, la bouse récupérée n’est pas transformée, prélevée localement en région Rhône-Alpes, proposant un cercle vertueux à tous les jardiniers soucieux de la planète ! Récemment certifiée Nature et Progrès, elle respecte non seulement l’environnement, mais également le bien-être animal. Et, ne craignez rien, l’entreprise affirme que les pellets de bouse de vache ne dégagent aucune odeur dès lors qu’ils sont enfouis à 2 ou 3 cm de profondeur.

Comment utiliser les pellets La Belle Bouse ?

Livrés dans de petits sachets recyclables au prix de 19,95 € les 500 g, il suffit de saupoudrer le sol avec les granulés puis de les mélanger à la terre de surface. En savoir plus sur cette invention géniale et utile de recycler les bouses de vaches ? Rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise : labellebouse.fr. Et, vous ? Seriez-vous prêts à enrichir votre potager en semant des granulés de bouses de vaches ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .