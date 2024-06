La fiente de poules, un « trésor » et un des meilleurs engrais naturels pour le jardin potager

Rosa et Lola, cela ne vous dit rien ? C’est normal, ce sont les petits noms des poulettes de ma grand-mère ! Personnellement, je ne les aime pas trop, car elles me pourchassent et s’attaquent à mes baskets à chaque fois. Ma grand-mère, elle, les adore et comme elle dit qu’elles sont des « poubelles ambulantes ». Dans une mesure raisonnable, il est vrai qu’elles mangent beaucoup de déchets alimentaires et que, par conséquent, la poubelle ne se remplit que très peu. Mon grand-père, lui, récupère les fientes de poules pour fertiliser son jardin. J’avoue que je le prenais un peu pour un illuminé, alors j’ai cherché à savoir. En réalité, les fientes de poules seraient un véritable atout pour le potager. Et, puisqu’il faut régulièrement nettoyer le poulailler, cet engrais est disponible en continu. Découverte de l’utilité des cacas de poulettes !

Les fientes de poules, un formidable engrais écologique

Les poules mangent des graines, des vers de terre, des biodéchets (légumes, restes de viandes, etc.), des coquilles d’œufs ou d’huitres… Le moins que l’on puisse dire, c’est que les poules disposent d’un régime alimentaire plutôt équilibré. La fiente, issue de leur digestion, comme tout être vivant, est donc riche en divers nutriments. Dans le jargon agricole, les fientes de poules sont appelées des engrais NPK car riches en azote « N », en phosphore « P » et en potassium « K », trois éléments essentiels pour votre potager. La fiente de poule est la déjection animale la plus riche en azote ! Ce nutriment participe à la construction de la plante, il est donc essentiel. De plus, les fientes contiennent aussi des oligo-éléments et la liste est longue :

Calcium

Sodium

Soufre

Zinc

Magnésium

Cuivre

Fer

Tout cela contenu dans de vulgaires crottes de poule, je comprends mieux pourquoi mon grand-père les récoltent et les réutilisent.

Comment utiliser les fientes de poules au potager ?

Attention, il faut tout de même utiliser les fientes de poules avec parcimonie. En effet, elles sont ce que l’on appelle un engrais immédiat. Cela veut dire que dès qu’elles sont répandues, leur travail commence et qu’elles nourrissent la plante. Par conséquent, si vous répandez trop de fientes, directement au pied de votre plante, vous risquez de bruler les racines. De plus, elles ne doivent jamais être utilisées pures, mais mélangées à du terreau ou du compost. Les plantes qui sont les plus propices à accueillir les fientes de poules sont les légumes feuilles (choux, épinards, salades) ou les légumes racines (carottes, pommes de terre). Attention, certains légumes n’apprécient guère l’apport trop important en azote. C’est le cas de légumes fruits (aubergines, poivrons, tomates). Vous pouvez aussi les utiliser sur les arbres fruitiers, les plantes en pot ou pour fertiliser votre pelouse.

Comment réutiliser les fientes de poules ?

Deux solutions s’offrent à vous : le séchage ou le compostage. Dans le premier cas, il suffit de les laisser sécher pendant 45 jours approximativement, en été évidemment. Une fois sèches, il faut les écraser en poudre grossière puis les mélanger à la terre du jardin à raison de deux tiers de terre pour un tiers de fientes. La seconde solution, le compostage qui est peut-être la plus simple, si vous disposez d’un bac à compost. Il suffit alors d’alterner des couches de biodéchets, avec des couches de fientes, puis d’humidifier le compost tous les 10 jours. Après 6 à 12 mois de repos ou 4 mois si vous brassez, vous pourrez l’utiliser au potager. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .