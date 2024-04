Le chaulage (peindre les troncs en blanc), une arme ancienne pour protéger les arbres fruitiers des maladies

Au mois de mars dernier, lors d’un petit weekend en Normandie, où la pomme et le Calvados* sont légion, j’ai aperçu de nombreux arbres fruitiers aux troncs d’une blancheur immaculée. Curieuse de nature, j’ai alors cherché pourquoi les troncs des pommiers revêtaient tous, un habit blanc, comme une peinture qui les recouvre. J’ai donc posé la question à un restaurateur de Jumièges (76), qui nous a expliqué que cette technique s’appelait le chaulage, et visait à protéger les arbres fruitiers, des insectes et des maladies ? Mais, cette peinture blanche, que l’on appelle en réalité « blanc arboricole », quel est-il ? Doit-on l’acheter tout prêt ? Pourrait-on le fabriquer soi-même ? Et, pourquoi est-il essentiel à la protection des arbres fruitiers ? Je vais tout vous expliquer.

Chaulage des arbres fruitiers : une arme ancienne contre les maladies

Le chaulage des arbres fruitiers est une pratique agricole ancienne et efficace visant à protéger les arbres contre diverses maladies et ravageurs tout en favorisant leur santé et leur développement. Le chaulage qui consiste à recouvrir le tronc d’une pâte épaisse appelée blanc arboricole, prévient les maladies fongiques, le mildiou et la pourriture des racines. De plus, il forme une barrière entre le sol, et les fruits / feuilles, qui empêchent les insectes nuisibles, d’investir les arbres. Pour le chaulage, on utilise de la chaux vive ou de la chaux éteinte, ou encore un mélange à fabriquer soi-même. L’important étant d’effectuer le chaulage deux fois dans l’année : au printemps avant que les bourgeons se forment, et à l’automne, pour protéger l’arbre l’hiver.

Le blanc arboricole, qu’est-ce que c’est exactement ?

Dans le langage arboricole, la préparation de cette pâte s’appelle un badigeon. Il s’agit généralement d’une préparation prête à l’emploi, composée de chaux vive et d’eau, le lait de chaux. Néanmoins, si vous optez pour la chaux vive, méfiance, ce produit est très corrosif et doit être employé avec précaution. D’ailleurs, si vous optez pour cette chaux vive, un traitement tous les 3 à 4 ans sera suffisant pour ne pas abîmer l’arbre. Vous trouverez dans le commerce, ainsi que sur Amazon, Castorama, ou encore Cdiscount, des blancs arboricoles prêts à l’emploi, biologiques, et moins dangereux pour celui qui l’applique. Sinon, voici quelques petites « recettes » naturelles, pour fabriquer votre blanc arboricole.

Comment fabriquer votre produit de chaulage ?

Plusieurs produits peuvent remplacer le blanc arboricole acheté dans le commerce. En voici la liste et les recettes à préparer pour fabriquer votre produit de chaulage :

La cendre de bois, est une alternative au lait de chaux, riche en potasse, ce qui favorise la floraison et la fructification des arbres. Pour élaborer le badigeon de cendres, il vous suffit de tamiser la cendre pour éliminer les éléments grossiers, puis de la diluer dans de l’eau de pluie jusqu’à obtenir une texture suffisamment épaisse pour être étalée au pinceau.

L'utilisation de l'argile comme badigeon est une pratique courante, qu'elle soit verte, brune ou blanche. Cependant, la kaolinite, également connue sous le nom d'argile blanche, est souvent privilégiée en raison de sa finesse et de sa facilité de mélange avec l'eau, en plus de sa résistance accrue aux intempéries. Là encore, mélanger seulement de l'argile avec de l'eau de pluie, jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et homogène, qu'il vous suffira d'appliquer sur le tronc.

Voilà, je vous ai donné quelques solutions, pour pratiquer le chaulage de vos arbres fruitiers, il ne vous reste plus qu’à passer à l’action. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

