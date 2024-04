Chaulage : pourquoi faut-il peindre les troncs d’arbres en blanc ?

Lors de vos promenades dans la campagne normande, ou ailleurs, vous avez probablement aperçu des vergers composés d’arbres aux troncs peints en blanc. L’arboriculture fruitière représente 30 000 exploitations agricoles en France selon le ministère de l’Agriculture. Les pommes de Normandie, les noix du Périgord, ou encore mirabelles de Lorraine sont des fruits connus dans le monde entier ! Mais, pourquoi, ces spécialistes de la culture fruitière peignent-ils leurs arbres en blanc ? Quelle est cette technique appelée chaulage ? Quels sont les avantages pour la plante ? Et, peut-on, nous aussi, la reproduire sur nos arbres du jardin ? Je vais tout vous expliquer.

Le chaulage, qu’est-ce que c’est ?

Le chaulage des troncs d’arbres est une pratique utilisée pour protéger les arbres fruitiers, notamment contre les ravageurs, les maladies fongiques et les dommages causés par le gel. En recouvrant les troncs d’arbre avec un mélange de chaux et d’autres éléments sur lesquels je reviendrai, vous formez un rempart contre les maladies et les conditions météorologiques. Le tronc devient lisse, et ne permet plus aux insectes comme les fourmis ou les coléoptères de grimper sur ce dernier. De plus, la chaux forme aussi une barrière contre les maladies fongiques, en créant une surface que les champignons n’apprécient guère. Enfin, en hiver, le chaulage protège le tronc du gel, et permet de réfléchir la lumière du soleil, empêchant l’accumulation de chaleur dans le tronc.

Quels types de chaux peuvent être utilisés ?

La chaux arboricole est vendue prête à l’emploi et peut se trouver sous diverses appellations :

Chaux vive arboricole

Chaux en pâte

Lait de chaux

Blanc arboricole

Badigeon de chaux

Quel que soit le nom donné, c’est un mélange fondé sur de la chaux vive, issue de la décomposition du calcaire. Vous en trouverez évidemment en jardinerie ou sur Internet, comme sur Amazon, Castorama ou Cdiscount. Vous trouverez aussi de la chaux en poudre, qu’il faudra mélanger avec de l’eau pour une application sur le tronc d’arbre. Attention, la chaux est un produit très agressif, vous devrez vous protéger avec des gants, des lunettes, des bottes et un masque pour éviter tout contact avec le produit. Si vous préparez vous-même votre chaux arboricole, respectez à la lettre les proportions indiquées sur l’emballage.

Quand faut-il enduire les troncs avec de la chaux et comment faire ?

L’application de la chaux sur les arbres peut être entreprise à partir du mois d’octobre, dès le début de la chute des feuilles, signalant ainsi que l’arbre entre en période de repos. Cette opération peut être réalisée jusqu’à la fin de l’hiver, avant que la végétation et les autres organismes tels que les insectes et les champignons ne se réveillent. Toutefois, il est recommandé de privilégier les mois de février et de mars pour cette tâche, car une application tardive permet d’éviter que les intempéries ne lessivent le lait de chaux.

Il est conseillé de renouveler cette application tous les 2 ou 3 ans, voire annuellement en cas de risques importants. Pour l’application de la chaux, utilisez un pinceau large et commencez par le départ des premières branches pour descendre jusqu’à la base du tronc. Insistez particulièrement sur les zones dans lesquelles des fissures se sont creusées dans l’écorce, car ce sont des refuges parfaits pour les parasites et les pathogènes. Pratiquez-vous le chaulage ? Et, quels bénéfices apporte-t-il à vos arbres ou à vos récoltes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

