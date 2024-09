D’après cette étude, l’utilisation de miroirs augmente la croissance des semis de 175 %

Le saviez-vous qu’actuellement, plusieurs espèces d’arbres sont menacées d’extinction ? En Europe, par exemple, on en compte environ 450 espèces, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En France, 5 espèces sont concernées, pour ne citer que l’Alisier de Fontainebleau et le sorbier de Legré, un arbuste que l’on trouve principalement dans la montagne de Lure, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dans les îles du Pacifique de Guam et de Rota, l’un des arbres les plus rares au monde risque de disparaître : le Serianthes Nelsonii. Il ne reste qu’un seul arbre mature à Guam, tandis que Rota n’en abrite que 121. Des centaines de semis émergent du sol forestier de Guam chaque année, mais la plupart d’entre eux meurent en moins d’un mois en raison d’un ensoleillement insuffisant. Pour empêcher cette espèce « en danger critique d’extinction » de disparaître, Thomas Marler et ses collègues de l’Université de Guam ont fabriqué des miroirs innovants, inspirés des paillis en plastique posés au sol.

Des miroirs de sol inspirés des paillis plastiques

Ces miroirs révolutionnaires sont conçus pour permettre aux jeunes plants de Serianthes Nelsonii de recevoir plus de lumière. En effet, les semis ont du mal à pousser dans les forêts ombragées de l’île. Pour ce faire, les scientifiques se sont inspirés des paillis de plastique, couramment utilisés dans le secteur agricole. Certains producteurs les utilisent pour réfléchir la lumière du soleil sur les plantes, afin de stimuler leur croissance. Et c’est exactement sur le même principe que les chercheurs du laboratoire de physiologie végétale de l’Université de Guam se sont basés. Sauf qu’à la place du paillis, ils se sont tournés directement vers de véritables miroirs en forme de petites mosaïques hexagonales, avec un vide au milieu. Pour eux, installer un éclairage artificiel dans la forêt n’est pas une option, en raison de son coût élevé et il en est de même pour les paillis en plastique ou en aluminium.

Des études effectuées dans une pépinière et dans la forêt

Afin d’évaluer l’efficacité des miroirs, les chercheurs ont procédé à des tests sur trois espèces. Notamment, des semis de Serianthes Nelsonii et de Serianthes Kanehirae dans une pépinière extérieure à Guam, et des semis de Serianthes Grandiflora sur un sol forestier ombragé aux Philippines. Les miroirs ont été placés sous certains d’entre eux. Résultats ? Les semis ont poussé jusqu’à 175 % plus haut que ceux qui n’ont pas bénéficié des dispositifs, et ont eu un taux de survie supérieur de 161 %. Les chercheurs ont indiqué que, dans certaines conditions, les miroirs (non bloqués par les feuilles mortes) pouvaient réfléchir plus de 70 % de la lumière du soleil entrant sur les semis.

Un protocole innovant pour améliorer la survie des semis de Serianthes Nelsonii

Selon les scientifiques, ces résultats indiquent que l’utilisation de surfaces réfléchissantes sous les jeunes plants de Serianthes Nelsonii, comme ces mosaïques de miroirs, constitue une excellente option. L’amélioration de leur survie et de leur croissance, y compris dans des zones ombragées, est démontrée. C’est un protocole innovant et peu coûteux qui pourrait être adopté dans les pépinières de conservation. De plus, il n’y aurait pas d’inconvénient, dans la mesure où l’utilisation de ces mosaïques réfléchissantes ne risque pas de nuire aux plantes.

« Ce protocole nouvellement développé offre de nombreux avantages, car les coûts sont minimes et l’amélioration des performances des plantes est probable pour chaque application », ont-ils conclu. Plus d’informations sur l’étude ici. Une idée si simple que j’aurai envie de demander, pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .