« Une graine égale une plante », la plaque de semis Germie offre un taux de germination de 95% à 100%

Semer, planter, récolter, trois verbes qui sont d’actualité en ce printemps, même s’il s’avère assez pluvieux ! Le soleil finira bien par chasser la pluie, pour nous autoriser à cultiver notre potager. En attendant, c’est le moment de réaliser vos semis pour certaines plantes. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? J’ai peut-être une solution à vous proposer : une invention française, arrivée de Bretagne et baptisée Germie. Je vous en avais déjà parlé dans cet article, mais l’invention mérite d’être, une nouvelle fois, mise en valeur. Ainsi, elle est l’assurance pour les piètres jardiniers, comme moi, de réussir ses semis chaque année. C’est, en tout cas, ce qu’en dit son inventeur, Éric Baudouin, mais je n’ai pas eu l’occasion de le prouver. Présentation du kit Germie.

Une invention née d’une frustration

En 2016, Éric Baudouin s’essaie aux semis de graines, sans rien connaître à la jardinerie. Frustré de voir ses graines végéter, sans donner de beaux pieds de tomates, à replanter, il imagine un système qui pourrait aider les plus mauvais jardiniers à réussir leurs semis. Tout le monde n’a pas « la main verte », alors ce kit Germie, désormais breveté, possède une durabilité de 30 à 40 ans : vous allez pouvoir semer des tonnes de graines, et récolter des tomates, ou des courgettes pour nourrir un régiment !

Un système innovant et facile à utiliser

Depuis sa création, l’entreprise a enrichi son catalogue de trois modèles différents. Le kit initial, Germie, se présente sous la forme d’une structure en alvéoles, où vous devez disposer le terreau et les graines. L’arrosage se réalise par le bas, car le kit est conçu sans fond. Le kit Germie est constitué de peignes et de cloisons qui s’assemblent comme des pièces de LEGO pour former de petits pots. Vous plantez la graine dans le terreau, puis arrosez régulièrement pour que la magie opère. Le secret : la graine se nourrira elle-même par le bas du dispositif, vous ne risquerez donc plus le sur-arrosage, ni le manque d’eau, d’ailleurs. Trois formats sont désormais disponibles, en fonction des légumes que vous souhaitez cultiver :

Le germoir 41 minimottes pour les poireaux, les salades, les oignons, les fraisiers, les radis, les carottes, etc.

Le germoir 25 plants destiné aux graines de melons, de concombres, ou de petits pois, entre autres.

Le germoir 13 plants pour les plus grosses plantes comme la courgette, la citrouille, la fève, ou encore les haricots verts. C’est aussi celui qui est conseillé pour les tomates, qui ont besoin d’espace pour pousser !

Pourquoi cette invention est géniale ?

La promesse de réussir des semis en moins de cinq minutes est, bien entendu, très alléchante ! Mais, ce kit Germie laisse aussi l’opportunité à celles et ceux qui ne possèdent pas de potager, de cultiver leurs plants de légumes sur le rebord d’une fenêtre, ou dans une véranda, par exemple. Une fois les semis germés, les fraisiers, ou pieds de tomates peuvent aisément pousser en pots, ou en jardinières sur un balcon.

Enfin, sachez que le prix est unique : 19,90 € quel que soit le modèle de kit que vous choisirez. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site officiel : germigraines.com. Que pensez-vous de cette invention ? Peut-être l’avez-vous déjà testée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .