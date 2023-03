Germie : Il invente un kit innovant pour repiquer les plants de tomates plus facilement

Le retour du printemps annoncera bientôt le retour des semis pour avoir de beaux légumes au potager. Faites-vous partie de ceux qui n’ont pas la « main verte » ? Vos semis se transforment-ils en tiges séchées et rabougris, qui ne donneront jamais les légumes espérés ? De notre côté, nous avons tout essayé : les coquilles d’œufs, les petits pots, les miniserres, les alvéoles des boîtes à œufs, avec toujours un piètre résultat. De la mauvaise volonté ? Un manque de patience? Probablement un peu des deux. Toujours est-il que nous n’avons pas encore testé l’invention d’Éric Baudouin, le kit Germie qui promet de nous aider à faire pousser nos semis, et surtout à ne jamais échouer dans nos tentatives. Découverte.

Comment est venue l’idée de cette invention ?

Comme de nombreux jardiniers amateurs, quand Éric Baudouin plante sa première graine, en 2016, il n’y connaît pas grand-chose en la matière. Laisser faire Mère Nature est peut-être une solution, mais Éric ne voit pas réellement d’inconvénients à l’aider un peu, pour la satisfaction des jardiniers. Il fonde alors l’entreprise Germie graine, et invente le kit Germie avec l’idée de faire pousser les semis plus facilement. Et d’éviter le sentiment de frustration à ceux qui ne parviennent pas à faire pousser leurs plantations. En 2016 donc, il crée un premier prototype qu’il utilise à titre personnel, puis l’améliore au fil du temps.

Le kit Germie, qu’est-ce que c’est ?

Après quelques années, Éric parvient à concevoir un kit en plastique recyclé, localement sourcé, qui s’assemble aisément. Il se présente sous la forme d’alvéoles, dans lesquelles il faut placer le terreau et les graines. L’irrigation se fait par le dessous, car le kit est « sans fond ». Le kit Germie se compose d’un plateau et de plusieurs lignes de petits pots qui vont venir s’emboîter comme des LEGO.

De chaque côté du plateau se trouvent des « guides » qui vont accueillir chaque rangée de pots. Les pots sont formés par deux rangées de demi-pots qui viennent se clipser pour former les pots entiers. Pour l’irrigation, il suffit d’ajouter de l’eau dans le plateau, les plantes puiseront elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Une fois que les semis auront poussé, il suffira de déclipser les rangées de pot, pour un démoulage ultra-facile, sans risque d’abîmer la jeune pousse.

Comment se procurer les kits Germie ?

Visiblement, son invention a séduit quelques entreprises, puisqu’il est désormais commercialisé dans 130 points de vente en Bretagne, Maine-et-Loire ou Vendée. Les kits Germie sont également disponibles sur le site internet de l’entreprise et déclinés en trois tailles différentes : germoir petites graines 41 minimottes, pour graines moyennes de 25 plants et pour grosses graines de 13 plants. Tous les kits sont au prix unique de 19,90 €. L’entreprise avance un taux de germination située entre 95 % et 100 % en fonction de la qualité des graines semées. De plus, avec ces kits, vous assurez vos germinations pendant plusieurs années, puisqu’il est évidemment réutilisable. Cela vous évitera l’achat de pots à usage uniques destinés à vos semis : c’est donc aussi une bonne nouvelle pour la planète ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Germiegraines.com.