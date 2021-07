Un revêtement révolutionnaire qui favorise la germination des graines dans le désert

Le réchauffement climatique est une réalité à laquelle nous ne pouvons échapper. Avec la hausse des températures, l’agriculture est plus que jamais menacée, non seulement par la chaleur, mais aussi par le manque d’eau. Ces changements nécessitent la prise de conscience de chacun pour espérer un jour renverser la tendance. Mais alors que certains s’attaquent au problème en amont, d’autres capitalisent sur des solutions pour en atténuer les conséquences. L’objectif est de renforcer notre capacité d’adaptation à cette nouvelle réalité.

Un revêtement pour favoriser la germination et la croissance des graines

Un groupe de recherche international composé de scientifiques américains et marocains a récemment publié dans la revue Nature Food une étude portant sur l’amélioration des cultures dans les régions arides. Plus précisément, ils affirment avoir mis au point une technique permettant de favoriser la germination des graines dans de tels environnements en économisant l’eau et en augmentant l’apport en nutriments.

La solution développée par les chercheurs consiste en un revêtement réunissant deux caractéristiques qui existent déjà dans la nature. Comme le rapporte le site Anthropocenemagazine.org, Augustine Zvinavashe, doctorante au Massachusetts Institute of Technology, et ses collègues se sont inspirés de la structure gélatineuse permettant à des graines telles que le chia et le basilic de retenir l’eau. Ils ont aussi exploité la relation symbiotique que de nombreuses plantes entretiennent avec les rhizobactéries.

Des essais prometteurs

En fait, les rhizobactéries sont des micro-organismes qui favorisent la croissance des plantes. Elles ont également des effets bénéfiques sur la santé de ces dernières. La présence de ce type de bactéries est censée diminuer les besoins en engrais.

Outre les avantages mentionnés ci-dessus, l’enrobage mis au point par les scientifiques américains et marocains protège les graines contre les sols à haute salinité. Les tests effectués au stade précoce de la germination se sont révélés prometteurs, mais l’équipe n’a pas encore analysé le comportement des revêtements tout au long de la croissance d’un plant.

« Nous supposons qu’à mesure que la plante grandit, nous devrions clairement voir une amélioration avec les graines enrobées, car elles ont une meilleure croissance des racines, donc un meilleur accès aux nutriments et moins de dommages causés par le stress hydrique », a expliqué Zvinavashe.

Efficace pour absorber l’humidité du sol

Pour les essais, les scientifiques ont appliqué le revêtement sur des graines de haricot, d’abord par trempage, puis par pulvérisation. Les échantillons plantés dans les sols arides du Maroc ont montré un accès accru à l’eau tout en développant de grandes colonies de rhizobactéries.

À cet égard, le volume de l’enrobage des graines a augmenté de 250 % dans les sols secs où la teneur en eau n’était que de 10 %. Ce résultat prouve que cette technique est particulièrement efficace pour absorber l’humidité du sol et stocker l’eau pour la croissance des plantes. En outre, les chercheurs ont constaté que les échantillons présentaient une masse racinaire plus importante et des tiges plus longues que d’habitude, ce qui devrait améliorer le rendement.