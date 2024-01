Méthanisation : Viogaz transforme les excréments en énergie verte et aide les agriculteurs à faire des économies

Depuis quelques années, en France, nous voyons apparaître des méthaniseurs agricoles. Des installations qui, souvent, inquiètent les habitants, mais qui sont pourtant un pas de plus vers des énergies propres. Un méthaniseur est comme son nom l’indique, un ensemble qui produit du méthane, aussi appelé biogaz qui peut alimenter les foyers en chauffage, ou diverses installations. Ce biogaz est obtenu à partir de la fermentation de produits agricoles ou de déchets organiques, qui fabrique un gaz naturel. Ce gaz naturel est ensuite purifié pour être redistribué dans le réseau de gaz, alimenter une station-service Bio GNV, ou chauffer certains foyers. Un jeune ingénieur costaricain, Joaquín Víquez, a transposé ce système pour les agriculteurs, en leur permettant d’obtenir du biogaz grâce à la fermentation des excréments de leurs animaux. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Joaquín Víquez a grandi dans une famille dédiée à l’agriculture. Il a ainsi appris d’eux qu’« être producteur agricole devient de plus en plus difficile », apprend-on sur le site nnovatorsunder35.com. Dans son pays, le Costa Rica, les réglementations, les obligations et les taxes peuvent ruiner un agriculteur en quelques mois. Il avait connaissance d’une technique ancestrale qui consistait à utiliser les excréments des animaux. « Cette technologie existe depuis plus de 100 ans, du moins dans la communauté scientifique. Mais, il n’existait aucun fournisseur de produit bénéficiant d’une garantie et d’un service technique. J’ai donc vu cela comme une opportunité commerciale de fonder une entreprise qui offrait cela ». C’est en conséquence un but solidaire avant d’être commercial que le jeune ingénieur a décidé de lancer son biodigesteur destiné aux agriculteurs : Viogaz.

Comment fonctionne le Viogaz ?

Le biodigesteur Viogaz est déjà une invention reconnue par le MIT Technology Review, un magazine américain rattaché au MIT, gage de sérieux pour l’inventeur. Deux modèles de Viogaz sont proposés par l’entreprise. Le premier est un biodigesteur disponible dans des dimensions allant de 2 et 120 m 3 de capacité liquide. Une flexibilité qui permet même à la plus petite des exploitations agricoles de bénéficier du système. Ce biodigesteur se présente sous la forme d’une grande poche en géomembrane de PVC reliée par différents tuyaux, pour le remplir d’excréments, et évidemment, faire ressortir le biogaz produit. La seconde option consiste à utiliser les lagunes couvertes Viogaz, particulièrement recommandées pour une capacité liquide dépassant les 360 m³. Cette solution convient aux propriétés équipées de lagunes qui, dans ce cas, sont enveloppées à la fois par le bas et par le haut d’une géomembrane en polyéthylène. Cette seconde option s’adresse aux grandes exploitations qui génèrent de grosses quantités d’excréments.

Quels sont tous les avantages du Viogaz ?

Aujourd’hui, plus de 200 équipements Viogaz sont déjà installés en Afrique et en Amérique et permettent aux agriculteurs :

De réduire leurs déchets en récupérant les excréments

De produire du biogaz pour pouvoir se chauffer

De réaliser de grosses économies sur leurs factures énergétiques

De réduire les émissions de CO2 liées aux excréments du bétail

Par exemple, l’inventeur estime que son biodigesteur a évité 9 000 tonnes de CO 2 grâce à la réduction du méthane généré par l’exploitation elle-même et à la consommation de combustibles fossiles pour la production d’énergie, qui ont été remplacés par des combustibles fossiles. Pour avoir plus d’informations : Viogaz.com. Que pensez-vous de cette ingénieuse invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .