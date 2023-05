Le sac de plantation : une solution révolutionnaire pour une agriculture durable et économe en eau

Vous adoreriez manger les légumes de votre potager, mais vous avez un souci ? Pas assez de place dédiée, car en appartement ou nulle envie de passer votre temps à désherber vos plants ? Il existe une solution pour cultiver vos légumes, autrement qu’en pleine terre : les sacs à planter ou sacs de culture ! Si la culture des légumes à l’envers se réserve plutôt aux tomates ou aux fraises, les sacs à planter s’adaptent bien à de nombreuses variétés. Comment ça marche ? Pourquoi cela est une solution bénéfique aux plantations ? On va tout vous expliquer !

Un sac à planter, qu’est-ce que c’est ?

Les sacs à planter remplacent les pots de fleurs en terre cuite, et représentent une solution pratique aux petits espaces, notamment au potager de balcon. Outre leurs aspects pratique et esthétique, leurs caractéristiques profitent aussi à la culture proprement dite. Fabriqué généralement en feutrine, le tissu se gorge d’eau et évite le dessèchement de la plante, comme ce peut être le cas dans un pot en terre cuite. Ces sacs à planter peuvent accueillir toutes sortes de petits fruitiers (fraises, framboises), d’herbes aromatiques (basilic, menthe, persil) et même des pommes de terre.

Quelle différence entre le sac à planter et le pot en terre cuite ?

Dans un pot en terre cuite classique, les plantes ont tendance à s’asphyxier et nécessitent un rempotage régulier. Cela s’explique par le comportement naturel des racines qui se dirigent vers le fond du pot et s’entortillent sur elles-mêmes, entraînant ainsi leur dessèchement progressif. De plus, le pot classique, avec son unique trou au fond, ne permet pas une aération optimale du système racinaire et limite l’évacuation des excès d’eau. Fabriqués à partir d’un feutre géotextile, les sacs de culture permettent une ventilation efficace de la partie enfouie de la plante sur l’ensemble de sa surface. Cela favorise une meilleure circulation de l’air et évite l’asphyxie des racines. De plus, ces sacs sont équipés de trous de drainage qui améliorent considérablement l’évacuation des excès d’eau non absorbés par les racines. Cela prévient la pourriture des racines et aide à maintenir un environnement racinaire sain. Lorsque les racines atteignent les bords du sac, elles se ramifient pour puiser les nutriments sur l’ensemble de la surface terreuse disponible.

Le sac de culture, un choix écologique ?

Les sacs de plantation sont conçus dans du feutre géotextile, provenant la plupart du temps d’un matériau recyclé. De plus, il limite l’arrosage, donc préserve la ressource en eau. Les sacs ne risquent pas de se casser, comme c’est le cas des pots qui se brisent, s’ils ne sont pas rentrés en période de gel. Biodégradable, le sac en géotextile est ainsi réutilisable pendant plusieurs années.

Comment planter vos légumes dans des sacs de plantation ?

Pour un meilleur rendement, vos sacs de plantation devront être placés à l’abri du vent, mais il faudra aussi choisir un emplacement ensoleillé pour favoriser la croissance des plantes. Au fond du sac, il est conseillé de déposer de petits graviers ou des billes d’argile pour un meilleur drainage. Ensuite, remplissez-le de terreau biologique, de préférence, ou de compost. Et il ne vous reste plus qu’à planter votre pied de tomate, de fraise ou de pommes de terre. Pour ces tubercules, les sacs à plantation sont équipés d’une trappe qui facilitera leur récolte. Vous trouverez des sacs à planter dans de nombreux magasins, des sites internet et même dans des jardineries. Pensez à vérifier leur côté biodégradable avant tout achat. Quelques exemples de site sur lesquels vous trouverez des sacs à planter :

