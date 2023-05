La culture de tomate inversée revisite l’agriculture verticale pour des résultats impressionnants

Vous habitez un appartement et vous avez une vue plongeante sur le potager de votre voisin. Vous lui enviez ces belles tomates bien rouges, juteuses à souhait et aimeriez bien avoir les mêmes pour vos tomates mozza du soir ! Votre balcon vous semble bien trop petit pour cultiver des tomates, et pourtant il existe une méthode originale : la culture de tomate à l’envers. Non, nous ne sommes pas tombés sur la tête, cultiver des tomates à l’envers est tout à fait possible, on l’appelle aussi la culture inversée. Qu’est-ce que la culture inversée ? Comment ça marche ? Et comment faire pousser vos tomates sur votre balcon avec cette méthode ? On va tout vous expliquer !

La culture de tomates à l’envers, qu’est-ce que c’est ?

La culture inversée, aussi appelée culture de tomates suspendues ou tomates upside-down, consiste à faire pousser les pieds de tomates, la tête en bas et les racines en l’air. Concrètement, il suffit de planter vos pieds de tomates dans un pot classique suspendu. Le secret réside dans le fait qu’il faut faire passer la tige dans le fond du pot. Le pied de tomate se développe alors normalement vers le bas, et la terre est retenue par le pot en suspension. Cette méthode vous permet de gagner de la place, mais aussi de mieux protéger les pieds de tomates des maladies telles que le mildiou qui se transmet par le sol. De plus, vous ne ramassez plus vos tomates en vous baissant, mais vous les cueillerez tranquillement sur votre balcon, à hauteur.

Comment choisir les bons outils pour réaliser une culture à l’envers ?

Avant de vous lancer dans ce type de culture, il faudra vous assurer de disposer d’un système de suspension stable. Ce peut être un fil de fer tendu sur votre balcon, suffisamment solide pour supporter le poids des pots, de la terre, des plantes, puis des fruits. Quant aux contenants, plusieurs choix sont possibles. Il existe des sacs de culture spécialement conçus pour la culture inversée, disponibles dans le commerce ou à faire soi-même avec des sacs de jute. Vous pouvez aussi utiliser des paniers en métal ou plastique ajourés, en prenant soin de le revêtir de fibre de coco ou de mousse pour retenir votre terreau. Il est également possible d’utiliser de simples pots de fleurs, des bidons d’eau, des seaux, etc. Il faudra juste penser à percer un trou qui laissera passer la tige.

Comment réaliser votre système de culture inversée ?

Pour le choix des tomates, il faudra opter pour des variétés comme les tomates cerise, la Cherry, la Roma, la Mountain Magic ou encore la Better Boy. Ces variétés possèdent une croissance rapide et une bonne résistance aux maladies. Pour cultiver des tomates dans un contenant, suivez ces étapes simples. Voici les étapes pour réaliser votre culture inversée :

Préparez le contenant en ajoutant une couche de drainage au fond telle que des billes d’argile ou des graviers, et percez un trou suffisamment large pour permettre le passage des tiges des plants de tomates.

Insérez délicatement les plants de tomates dans les trous prévus à cet effet, en veillant à ne pas endommager les tiges ni les racines. Une fois les plants en place, remplissez le contenant avec un terreau de qualité et tassez fermement le terreau autour des racines pour assurer leur stabilité.

Arrosez régulièrement les plants de tomates, en veillant à maintenir le terreau humide, mais pas détrempé.

Vous pouvez également apporter de l’engrais biologique spécial tomates pour aider vos plantes à grandir et installer des tuteurs, à l’envers aussi, ou un treillis pour qu’elles puissent se développer. Une expérience à tester maintenant si vous avez envie de manger de belles tomates cet été !

