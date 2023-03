Le jardin potager vertical (intérieur ou extérieur), une invention aux nombreux avantages

Vous rêvez d’avoir un potager ou des herbes aromatiques, mais l’espace pour cultiver vous manque ? Et si vous optiez pour le jardinage vertical, une manière de cultiver, très en vogue, qui permet de faire pousser des fleurs, des herbes ou des légumes hors sol. Cette technique aurait été inventée en 1986, par Patrick Blanc, botaniste au CNRS qui construit son premier mur végétal à Cité des Sciences et de l’Industrie. Depuis quelques années, les murs végétaux reviennent en force. Reconnaissons qu’ils possèdent de nombreux avantages : gain d’espace, réduction de la pollution, esthétisme, facilité de culture, etc. Découvrez tous les secrets de l’invention du jardinage vertical.

Le jardinage vertical, qu’est-ce que c’est ?

Le jardinage vertical est une technique de culture de plantes qui consiste à utiliser l’espace vertical plutôt que l’espace horizontal pour faire pousser des plantes. Au lieu de cultiver des plantes dans des pots ou des jardinières, posés sur le sol, le jardinage vertical permet de cultiver des plantes sur des structures verticales telles que des murs, des étagères, des treillis, des colonnes ou des suspensions. La culture verticale permet d’utiliser de petits espaces (murs, balcons, terrasses) et peut également se faire à l’intérieur, avec des plantes adaptées. Toutes sortes de plantes peuvent être cultivées sur des murs verticaux : herbes aromatiques, légumes, plantes retombantes, plantes fleuries et même certains arbustes.

Qui est l’inventeur de ce génial concept ?

L’invention du jardin vertical, comme dit précédemment, ne date pas d’hier, même si elle tend à se populariser depuis quelques années seulement. Patrick Blanc est un botaniste et artiste français, spécialisé dans le jardinage vertical et le mur végétal. Il est considéré comme l’un des pionniers de la technique du jardinage vertical et est célèbre pour avoir créé des murs végétaux dans le monde entier. En 1986, alors qu’il travaillait sur la flore de Nouvelle-Calédonie, il imagine une culture verticale avec des mousses et des plantes qui poussent sur d’autres plantes (épiphytes).

À la fois esthétiques, et écologiques, les murs végétaux du botaniste sont conçus pour être durables et peu gourmands en eau. Ils améliorent aussi la qualité de l’air, réduisent le bruit et la pollution grâce au principe de photosynthèse. Les créations de Patrick Blanc ont été exposées dans des musées et des galeries du monde entier. Il a travaillé sur de nombreux projets de jardinage vertical pour des bâtiments emblématiques tels que le Quai Branly à Paris, le musée de la Faune et de la Flore de Singapour et le CaixaForum de Madrid.

Comment concevoir un jardin vertical ?

Bien entendu, il existe des systèmes préconçus pour accueillir un jardin vertical, mais il est aussi simple de le fabriquer soi-même. Vous pouvez, par exemple, installer une grille peinte aux couleurs de votre choix, que vous accrocherez sur votre mur. Sur cette grille, il suffira d’accrocher des pots de fleurs, à distance suffisante pour que chaque plante puisse « respirer ». Vous pouvez aussi choisir d’installer plusieurs étagères et d’y déposer des pots de même taille. En imaginant des fleurs retombantes, le mur végétal peut vite se transformer en magnifique déco intérieure. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes de conserves décorées, des briques alimentaires, tout contenant servant potentiellement à créer un mur végétal. Si vous choisissez des légumes ou des plantes aromatiques, la récolte n’en sera que moins fatigante, puisque vous n’aurez plus à vous baisser pour cueillir vos précieux ! Pensez tout de même à utiliser des bacs à réserves d’eau.

Quelles plantes pour un jardin vertical ?

Le choix des plantes est important lors de la création d’un jardin vertical, mais tout dépendra du diamètre de vos pots, de la surface disponible pour chaque plante, etc. Quel que soit votre choix, renseignez-vous sur les plantes avant de les installer, notamment sur leurs besoins en eau, l’exposition à la lumière, etc. Voici une liste non exhaustive des plantes qui s’adaptent facilement aux jardins verticaux :

Les plantes succulentes, peu gourmandes en eau, et très résistantes comme le sedum, l’echeveria, la crassula et le sempervivum. Dans la famille des plantes succulentes, vous trouverez aussi les cactus, qui sont très faciles à cultiver, mais dont le style ne plaît pas forcément à tous.

Les plantes grimpantes ou retombantes, car elles vont rapidement couvrir la surface de votre mur comme la vigne vierge, la clématite, le jasmin, le tillandsia, le lierre et la bignone. Attention, si ces plantes se plaisent, elles peuvent vite devenir envahissantes !

Les plantes aromatiques sont parfaites sur un mur végétal dans la cuisine par exemple. Romarin, thym, persil, menthe poivrée, basilic, coriandre… Le choix est très large.

Les plantes florales de type pétunia, géranium, bégonias, impatiens apporteront de la couleur à vos murs verticaux. Cependant, certaines plantes comme l’impatiens sont très gourmandes en eau.

Le truc en plus ? Si vous vivez à la campagne et que vos intérieurs sont envahis de mouches pendant les moissons, ajoutez quelques dionées attrape-mouche sur le haut de votre mur. Les mouches n’y survivront pas. Et sur un mur extérieur, vous pouvez planter des sarracenia, carnivores elles aussi, elles adorent se gaver de frelons asiatiques !

