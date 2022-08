Tower Garden : une tour verticale “aéroponique” qui permet de cultiver 36 plantes sur seulement 1m²

Dans quelques années, nous ne cultiverons peut-être plus nos potagers en plantant nos légumes dans la terre, mais en les suspendant dans les airs. Le concept de l’aquaponie semble faire une entrée fracassante sur le marché des potagers personnels, avec notamment l’entreprise Agrotonomy, qui propose des tours verticales pour cultiver vos légumes ! Pour rappel, la culture aéroponique est une forme de culture hors-sol qui semble être vouée à un bel avenir. En aéroponie, on cultive à la verticale, dans des tours qui sont conçues avec des supports de plantes en plastique et dont l’apport en eau et en nutriments se fait par vaporisation permanente de solution nutritive. Ces tours, comme les Tower Gardens d’Agrotonomy, fonctionnent en circuit fermé, permettent de gagner de l’espace et d’économiser beaucoup d’eau. Découverte du concept qui est également disponible pour les particuliers.

Agrotonomy c’est qui ?

L’entreprise est spécialisée dans les solutions destinées à l’agriculture verticale pour les professionnels et pour les particuliers. Ils offrent des solutions clés en main de tours verticales, et de construction de serres adaptées aux besoins de chacun. Ils sont également les revendeurs internationaux et certifiés des systèmes verticaux aéroponiques de Tower Garden® et Tower Farm. Des fermes verticales en aéroponie ont déjà vu le jour dans de nombreux endroits du monde : Asie, Afrique, Europe, Polynésie, … Ils proposent également des solutions pour la culture des fraises en serre et pour les fermes d’intérieur verticales, avec lumières LED de croissance.

Les « Tower Garden » pour les particuliers…

Tower Garden est actuellement le seul système aéroponique qui peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Que vous possédiez un petit jardin, un balcon, une terrasse sur un toit, un patio ou une petite cour, vous allez pouvoir cultiver vos propres fruits et légumes. Et si vous ne possédez aucun accès à l’extérieur, Agrotonomy a également imaginé un kit de lumière LED de croissance, vendu séparément, et avec lequel vous pourrez installer votre tour dans un coin du salon !

Quels sont les avantages d’un Tower Garden ?

Les avantages de la culture en aéroponie sont nombreux et vous allez voir que vous allez presque pouvoir cultiver vos légumes en étant tranquillement installé dans votre canapé ! Avec ces tours, pas de désherbage, pas de mauvaises herbes à arracher, pas de terre à retourner, pas d’arrosage à effectuer, pas de fatigue pour planter, replanter ou cueillir. Mais vous allez également pouvoir cultiver de nombreux plants dans un tout petit espace. Une Tower Garden permet de cultiver jusqu’à 36 plantes dans un espace d’1 m² seulement ! Vous n’aurez pas non plus d’engrais à ajouter, car la solution distribuée aux plantes contient tout ce dont elles ont besoin, et l’arrosage est automatique !

Combien coûte une Tower Garden ?

Pour la France, la Tower Garden est vendue au prix de 649€; il faut ajouter 30€ pour le fertilisant et 294€ si vous souhaitez l’installer à l’intérieur avec le kit lumière LED. Dans le kit prêt à l’emploi, vous retrouverez un kit de semis, ainsi qu’une quantité généreuse de Tower Tonic ®, la solution ionique minérale 100% naturelle formulée par Tower Garden®, dont on se sert pour l’approvisionnement d’éléments nutritifs. La tour aéroponique vous permettra d’économiser 90% d’eau par rapport au même nombre de plants cultivés en terre, et aura un rendement 65% plus élevé que dans le potager. N’est-ce pas là un vrai bon plan pour cultiver vos légumes et fruits ? Plus d’informations : agrotonomy.com.