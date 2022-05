Agrotonome : ce potager composteur (terrasse et jardin) permet de cultiver et de nourrir les plantes en même temps

Il semblerait que la tendance actuelle est au retour aux sources, à la bonne nourriture qui vient de la terre, que l’on cultive de ses mains et que l’on engraisse grâce à un engrais naturel appelé compost !!! Et si, un système vous permettait de créer votre potager et de faire votre compost en même temps ? Ce serait une excellente idée non et un gain de temps et d’espace ? Ne cherchez pas à l’inventer, il existe déjà puisque Loïc Weinhard, 33 ans, vient tout juste de le mettre au point… Son invention est un potager-composteur en bois ou en inox, qui assure la complémentarité entre le compost qui distribue des nutriments aux plantes qui s’en nourrissent ! Le potager-composteur est même déjà en vente et il pourrait faire un carton… On vous explique tout !

Comment lui est venu cette idée ?

En constatant les longues files d’attente provoquées par les restrictions que nous avons connues en 2020 pour cause de pandémie, Loïc Weinhard se demande ce qu’il peut inventer pour améliorer le quotidien de tous ces gens…. Il a une envie : permettre aux citadins de jardiner sur leur terrasse ou sur leur balcon… Il invente alors les « Jardisy » et les « Balcony », deux petits dispositifs qui allient le potager et le composteur dans un tout petit espace.

Comment ça marche ?

Le potager composteur se présente comme un bac de plantation à la différence qu’il dispose de deux compartiments. Le premier se destine au terreau pour faire pousser les légumes, fraisiers, pieds de tomates ou aromatiques. Le second est vide et accueille vos déchets ménagers, c’est donc le bac à compost intégré. Totalement étanche, le bac à compost peut aussi accueillir des vers rouges de fumier (fournis par le vendeur) pour accélérer le processus de compostage. Les plantes se nourrissent donc du compost et il est même possible d’envisager de planter les légumes verticalement sur l’un des côtés. Le jeune inventeur a également conçu un potager-composteur, en inox, un peu plus grand qui peut s’installer dans un jardin par exemple. Les potagers composteurs sont fabriqués en pin douglas originaire de forêts durables des Vosges ou en inox et peuvent se superposer.

Les caractéristiques techniques et le prix du potager-composteur

Lancés il y a quelques semaines seulement le Jardisy Balcony est déjà en vente au prix de 299€ sur le site internet. Quant au Jardisy Boisy en inox, il coûte 269€.

Les caractéristiques du Balcony sont les suivantes :

Matériau jardinière : Bois Douglas

Matériau composteur : Inox

Dimensions (Lxlxh) : 510x510x420mm

Dimensions avec rét. (Lxlxh) : 600x600x420mm

Poids (à vide) : 18kg env.

Poids en fonctionnement : 80kg env.

Volume composteur : 15L env.

Poids de biodéchets compostable : env. 2kg/mois

Rétention : Oui

En option :

Plateau à roulette

Vers à compost 150g

Sachet de semences de radis, carottes et salades KOKOPELLI

Livré en kit, montage à prévoir. Inclus dans le pack de lancement : 1 sachet de 400g de sciure pour aboutir à un bon compost équilibré et aéré et 1 carte à planter de Lulu (graines de salade).

Pour le Jardisy, qui prend un peu plus de place, voici également les caractéristiques détaillées :

Dimensions (Lxlxh) : 1000x1000x420mm

Poids (à vide) : 33 kg (conditionné en 2 colis : 1 colis de 15kg et 1 second de 18kg)

Volume jardinière: 330L env.

Volume composteur : 50L env.

Poids de biodéchets compostable : env. 6kg/mois

Rétention : Non

Pose en pleine terre

Pas d’option disponible comme sur le petit modèle puisqu’il se pose sur la terre.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter directement le constructeur par le biais du site internet agrotonome.com/gamme-bois.