Quels sont les avantages et les inconvénients d’une douche solaire ?

Les températures remontent après un printemps pourri comme jamais en Île-de-France ! Et, ma région ne doit pas être la seule dans ce cas puisque Météo France a classé le printemps 2024, comme l’un des quatre plus pluvieux depuis plus de 20 ans ! Et, de la pluie, nous en avons eu des quantités astronomiques. Ne parlons pas trop fort, mais depuis quelques jours, le soleil semble avoir retrouvé le chemin de la Seine-et-Marne. Je ne vais pas m’en plaindre, je vais pouvoir tester l’eau de ma piscine, et me délasser : enfin ! Cette année, j’envisage d’installer une douche solaire pour éviter le gaspillage d’eau potable, et par ailleurs disposer d’eau chaude dans le jardin, ce qui n’est actuellement pas le cas. J’ai donc cherché à connaître les avantages et les inconvénients d’une douche solaire. J’ai aussi choisi un modèle, la douche solaire tillvex vendue au prix de 159,79 €* sur Amazon, qui me paraît convenir à mes besoins. Explications.

Pourquoi installer une douche solaire dans votre jardin ?

Avant de me pencher sur la question, j’avais bien une petite idée de son bien-fondé. Cependant, j’essaie toujours de peser le pour et le contre, lorsque je dois faire un achat de la sorte. Dans la catégorie avantages, le premier, pour ma part, serait de disposer d’eau chaude (60 °C) dans le jardin, sans utiliser l’électricité. Une eau chaude disponible pour se doucher, et par ailleurs pour un brin de nettoyage de l’abri de jardin, situé au fond du jardin. Avec une douche solaire, vous réalisez des économies d’électricité, et réduisez, par conséquent, votre impact environnemental. L’eau du réservoir est chauffée grâce à de petits panneaux solaires, et doit simplement être branchée sur une arrivée d’eau froide. Une caractéristique qui me convient puisque je dispose déjà d’une douche, mais que l’eau y coule froide, ce qui n’est pas toujours des plus agréables, je dois l’avouer ! Et, puis, cette douche solaire apportera une touche déco auprès de ma piscine, ce qui me convient bien aussi !

Quels sont les inconvénients d’une douche solaire ?

Pour faire mon choix, je me suis aussi renseigné sur les inconvénients, mais, cette fois-ci, ils ne me feront pas changer d’avis. Les utilisateurs relèvent quelques inconvénients liés au nettoyage du réservoir. Cependant, si celui-ci est amovible et souple, il suffit de le nettoyer de temps à autre, pour éviter les dépôts de calcaire, par exemple. Un autre inconvénient cité, est celui de sa performance qui dépend des conditions d’ensoleillement. C’est vrai, mais c’est aussi logique, puisque l’eau a besoin de soleil pour chauffer, lorsque le ciel est nuageux ou dénué de l’astre solaire, l’eau ne chauffe pas ! En revanche, bien sûr, si votre jardin est situé plein nord, l’achat ne serait peut-être pas judicieux. Un dernier point à vérifier : la capacité du réservoir. En sachant qu’il faut compter de 6 à 9 litres par douche, prévoir une capacité de 60 litres sûrement un bon compromis pour une famille de six personnes.

Le choix de l’auteure : la douche solaire tillvex

Pourquoi choisir ce modèle alors qu’il en existe des dizaines d’autres ? Eh bien, tout simplement parce qu’il me semble correspondre à la plupart des besoins de ceux qui envisagent ce type de douche près de leur piscine. De plus, j’aime son design sobre, et sa couleur vert foncé qui se fondra parfaitement dans le jardin. Cette douche solaire tillvex fonctionne sans batterie ni électricité, mais uniquement grâce à la chaleur du soleil. Elle dispose d’un réservoir de 30 à 40 litres, et permet d’obtenir une température d’eau chaude de 60° C. Le réservoir s’intègre directement dans le pied métallique, et se fixe en retournant le haut du tissu sur le pied.

Elle est livrée avec une douchette 60 jets, parfaite pour un rinçage, ou une douche avant, ou après la baignade. De plus, si vous préférez une douche fraîche, elle s’équipe également d’un mitigeur vous permettant un réglage facile de la température. La douche solaire tillvex est vendue au prix de 159,79 €*, et est livrée prête à être installée, il suffira juste de lui trouver l’emplacement idéal dans votre jardin. Et, vous ? Avez-vous déjà installé une douche solaire dans votre jardin ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

