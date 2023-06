La douche solaire, une solution économique pour faire des économies sur votre facture d’électricité

Souvenez-vous de votre enfance et des séances de piscine qui avaient normalement lieu chaque semaine. Avant de plonger dans le grand bain, il fallait absolument inclure la case douche collective ! Si vous possédez une piscine dans votre jardin aujourd’hui et, peu importe sa taille, vous aimerez peut-être prendre une douche avant et surtout après, pour vous débarrasser du chlore qu’elle contient. Si votre douche de jardin est reliée à votre compteur, à chaque douche, vous consommerez donc de l’électricité pour chauffer votre eau. Il existe une solution plus économique : la douche solaire. Installée près de votre piscine ou reliée à l’arrivée d’eau de votre abri de jardin, elle est une solution écologique et économique à ne pas négliger. Découverte.

Une douche solaire, qu’est-ce que c’est ?

Lorsque l’on pense douche solaire, nous imaginons souvent les douches solaires de camping, que l’on accroche à un arbre par exemple. Cependant, il existe aussi des douches solaires de piscine, qui ressemblent aux autres systèmes de douche, mais se dotant d’un réservoir d’eau qui est généralement chauffé par un petit panneau solaire disposé sur ce dernier. Avec des réservoirs de 20 l ou de 40 l, les douches solaires sont amplement suffisantes pour une petite douche de rinçage. Et puisque votre eau est chauffée par le soleil, vous réalisez concrètement des économies sur votre facture d’électricité.

Vous évitez aussi les allers-retours des enfants dans la salle de bains, ruinant au passage vos sols avec l’eau dégoulinante ! Pour fonctionner, une douche solaire dispose d’un réservoir équipé de capteurs thermiques qui absorbent les rayons du soleil pour chauffer l’eau. La douche solaire peut être électrique ou manuelle. Si celle-ci est électrique, elle s’utilisera comme une douche classique. Si elle est manuelle, il vous faudra « pomper » pour vous doucher ! Voici trois modèles de douches solaires à installer dans votre jardin.

La douche solaire Jolly Go droite 20 L en aluminium

La douche solaire Poolstar modèle Jolly Go 20 L est un produit fabriqué en Italie. Construite entièrement en aluminium, elle offre une grande résistance et est traitée contre la corrosion pour une durabilité maximale. Dotée d’un robinet mitigeur et d’une douchette, elle s’intègrera parfaitement dans votre jardin, grâce à sa couleur gris anthracite et à son design plutôt minimaliste. Cette douche solaire est livrée en kit et prémontée, il suffit de raccorder un tuyau d’arrosage sur l’arrivée d’eau pour pouvoir en profiter. La douche solaire Jolly Go est vendue au prix de 279 €* chez Leroy Merlin.

La douche solaire en acier avec rince-pieds et réservoir de 35 L

Ce second modèle choisi possède deux avantages supplémentaires par rapport à la Jolly Go : son réservoir est plus grand avec 35 l d’autonomie et elle intègre un robinet lave-pieds. L’eau de cette douche solaire est chauffée via un réservoir accumulateur en aluminium de 35 l. Fabriquée en PVC, elle se dote d’un robinet mitigeur en acier inoxydable, garantissant sa résistance aux conditions météorologiques. La douche solaire en acier avec rince-pieds et réservoir de 35 l est vendue au prix de 129 €* sur Castorama. (Promotion en cours jusqu’au 10 juillet inclus)

La douche solaire AREBOS 60 L avec douchette et thermomètre

La douche solaire AREBOS est un modèle fabriqué en PVC de haute qualité pour une absorption maximale de la chaleur. Avec un grand réservoir de 60 l, elle assure les douches de toute la famille lors des après-midis piscine ! De plus, elle se dote d’un robinet mélangeur sur le corps de la douche qui permet d’adapter la température de l’eau. Grâce au thermomètre intégré, vous aurez également connaissance de la température exacte de l’eau utilisée. Quant au montage, il intègre la technologie Snap-In, soit un montage en quelques secondes, grâce à des chevilles en acier et quelques vis pour faciliter l’étape de l’installation. La douche solaire AREBOS 60 L avec douchette et thermomètre est vendue au prix de 209,95 €* sur Amazon.

*Les prix ont été relevés le 29 juin 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

