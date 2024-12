Faire « Pipi » sous la douche pour économiser de l’eau potable, bonne ou mauvaise idée ?

Un jour, lors d’une conversation banale avec mes enfants, je leur ai avoué que je faisais « pipi sous la douche ». Mon fils qui avait alors treize ans m’a regardé avec des yeux éberlués et m’a dit : « mais moi aussi, je le fais, mais je ne l’ai pas dit, car j’avais peur que tu cries » ! Je pense que lorsque je lui ai dit qu’au contraire, c’était une très bonne idée, il s’est demandé si je n’avais pas perdu la raison… Eh bien non, faire pipi sous la douche, c’est bon pour la santé, c’est bon pour l’environnement et en plus, cela permet d’économiser de l’eau (celle de la chasse d’eau). Alors à quoi bon s’en priver ? Vous ne me croyez pas ? Je vous explique tout immédiatement.

C’est bon pour la santé !

Les hommes font pipi debout, ce n’est pas un scoop, mais nous, les femmes, devons nous asseoir pour uriner, ce qui, pour notre vessie, peut être moins bénéfique que la station debout ! En effet, uriner sous la douche, donc en position debout, permet un vidage complet de la vessie, car aucun muscle ne vient s’immiscer dans le processus ! Cela est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d’infections urinaires, car cela évite les risques de rétention. De plus, et même si cela paraît peu ragoutant, ma grand-mère disait que l’urine était le meilleur désinfectant. Ce liquide humain présente des propriétés antifongiques et antibactériennes. Dans certaines cultures ou situation de guerre, l’urine peut être utilisée pour désinfecter. Cependant, il existe tout de même des méthodes plus sûres comme le Dakin, l’eau oxygénée ou encore le Mercryl !

C’est bon pour la planète !

Lorsque vous entrez dans votre douche, l’eau froide coule, en attente de l’eau chaude, non ? Pourquoi dans ce cas, ne pas utiliser cette eau froide pour uriner et rincer en même temps, au moins l’eau « perdue » sert à quelque chose ! Une chasse d’eau, c’est de 6 à 9 litres perdus, contre de 1 à 3 litres en attendant l’eau chaude. Sur une base annuelle, si chaque individu adoptait cette pratique une fois par jour, cela pourrait permettre d’économiser des milliers de litres d’eau par foyer. Une fois le tabou levé, ce n’est pas compliqué d’économiser un peu d’eau chaque jour, je vous l’assure !

Et, c’est économique !

Je vous l’accorde, cette pratique, même si je vous ai prouvé ses bienfaits pour la planète, et pour notre santé, est plutôt un tabou. Néanmoins, elle est une manière originale, et sans aucun ajout de matériel, d’économiser de l’eau, cette ressource précieuse qui se raréfie. Une preuve avec cette étude scientifique, relayée dans cet article de Consoglobe, qui affirme que si les 15 000 étudiants de l’université faisaient pipi sous la douche chaque matin, l’équivalent de 26 piscines olympiques seraient économisé par an ! Alors ? Pratiquez-vous déjà le « pipi sous la douche ». Et, si tel n’est pas le cas, seriez-vous prêts à intégrer cette habitude pour allier écologie, santé et économie dans votre routine ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .