INSENS, une douche avec capteur de présence pour économiser 70 % d’eau et 50 % d’électricité

En France, la consommation d’eau dans une salle de bain représente une part significative de l’utilisation domestique. Selon le Centre d’Information sur l’Eau (C.I.Eau), avec le plus fort pourcentage pour les bains et les douches qui représentent 39 % de la consommation dans une salle de bain et 20 % pour la toilette (main, visage, etc.). L’eau est une ressource épuisable, qui, à cause du réchauffement climatique, pourrait se raréfier, voire manquer ! Adopter des pratiques économes en eau devient un écogeste indispensable à réaliser au quotidien ! Nous devons réduire notre consommation, limiter la durée des douches, éviter de nous prélasser dans nos baignoires remplies, etc. Pour ce faire, une douche écologique, baptisée INSENS et développée par la société française InMan, pourrait vous être d’un grand secours. Innovante et intelligente, je vous propose de découvrir INSENS, qui réduira votre consommation sans rogner sur votre confort. Découverte.

Les fonctionnalités principales de la douche écologique INSENS

Cette douche, économique et écologique, permettrait selon le constructeur de réaliser 70 % d’économie d’eau et 50 % d’économie d’électricité en comparaison avec une douche classique. Cela étant rendu possible grâce à un système intelligent de mise en température sans perte d’eau ni d’énergie additionnelle. Pour ce faire, INSENS est équipée de capteurs intelligents qui adaptent automatiquement le débit d’eau et surtout l’arrêtent lorsque l’utilisateur s’écarte de la douche pour se savonner. Concrètement, le jet fonctionne uniquement lorsque l’utilisateur est sous la douche ! Quant au contrôle de la température, il n’est plus approximatif, comme avec les mitigeurs classiques, mais le réglage au demi-degré près, permettant des économies d’électricité en sollicitant moins le chauffe-eau.

INSENS une douche intelligente

En plus de toutes les fonctionnalités que je viens de vous décrire, la douche INSENS cache une autre technologie, digitale cette fois-ci. En effet, elle propose une interface digitale et, évidemment, résistante à l’eau, qui se présente sous la forme d’un écran LCD couleur de 5 pouces qui permet de contrôler facilement les paramètres de la douche. En intégrant jusqu’à 10 profils utilisateurs avec des préréglages, notamment au niveau de la température, cela évite les réglages à chaque douche et, par conséquent, le gaspillage lié à cette mise en température. On peut aussi imaginer la programmation d’une douche très chaude pour se détendre le soir en rentrant du travail, et d’une douche plus fraîche au petit matin pour bien démarrer la journée !

INSENS : installation facile et design ultra-moderne

La douche écologique INSENS d’InMan m’étonne aussi par son design moderne et élégant, pensé pour s’adapter à tous les styles de salles de bains. De plus, elle est disponible en plusieurs modèles et finitions et propose une installation flexible, avec des options encastrées ou en saillie selon la configuration de votre espace. En revanche, aucun prix n’est communiqué par l’entreprise.

Vous trouverez la liste des revendeurs d’INSENS en cliquant ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur INSENS d’InMan ou demander un devis, rendez-vous sur le site officiel : inman.fr. Alors ? Êtes-vous, comme moi, conquis par cette douche qui allie design, économies et écologie ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .