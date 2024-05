Le maire de cette ville recommande la « douche à 2 » pour économiser de l’eau potable

La situation de l’eau est préoccupante dans le monde. « En 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions touchés par une pénurie d’eau complète et les deux tiers de la population mondiale pourrait vivre dans des conditions de stress hydrique ». Ces chiffres sont ceux fournis par l’OMS et 2025, c’est dans moins d’un an ! Certains pays sont déjà en pénurie, comme la Colombie et sa gigantesque capitale, Bogotá. Cette ville de plus de 11 millions d’habitants connaît déjà la pénurie d’eau potable, et, des mesures ont été prises par son maire, Carlos Fernando Galán, élu le 1ᵉʳ janvier dernier. Des décisions qui pourront vous paraître étranges ou loufoques, mais qui sont bien celles d’un édile colombien. Je vous explique tout !

Prendre sa douche ensemble

Si vous êtes en couple, et aimez prendre votre douche, tranquillement, seule dans votre salle de bain, ce ne sera pas à Bogotá qu’il faudra séjourner. Le maire en poste préconise, en effet, dans un premier temps, aux couples, de prendre leur douche ensemble pour économiser l’eau potable. Vous avez aussi d’autres choix, tous plus ou moins étranges. Interrogé par la télévision colombienne Noticias Caracol et relayé par le journal La Republica, il préconise aussi de ne plus se doucher, ou de passer moins de temps sous la douche. Sur cette dernière option, il explique : « je me douche en trois minutes ». Le temps passé sous la douche est évidemment primordial pour économiser l’eau, mais de là à la prendre à deux, je suis dubitative !

Ou alors, ne vous lavez plus…

« Si vous ne sortez pas, ne vous lavez pas. Si dimanche, vous ne sortez pas de chez vous, profitez-en pour ne pas vous laver », explique-t-il encore. C’est une supposition, mais cela voudrait dire que celles et ceux qui travaillent chez eux, comme moi, n’ont plus besoin de se laver. Sympa pour les autres membres du foyer, non ? Pour lui, prendre sa douche en couple est un exercice pédagogique pour réduire sa consommation d’eau ! Je ne saisis pas bien l’économie, car les deux personnes devront forcément utiliser de l’eau chacune pour se doucher et se rincer ?

De vraies restrictions mises en place

Outre les quelques étranges conseils donnés par le maire de Bogotá, la Colombie est bien en proie à une menace de pénurie d’eau. Et, très sérieusement, pour cette dernière partie de mon article, la ville a été divisée en neuf quartiers. Chaque jour et pendant 24 heures, l’un des secteurs se voit privé d’eau potable. L’histoire ne dit pas si les habitants concernés vont s’approvisionner chez leurs voisins, mais un bilan sera effectué tous les quinze jours pour savoir si cette décision est valable. En cas de réponse affirmative, elle sera prolongée.

Quels que soient les conseils, ils sont tous bons à prendre lorsqu’il s’agit d’économiser de l’eau potable. Néanmoins, ceux du maire de Bogotá me semblent un brin désuets face à l’ampleur de la pénurie d’eau qui s’annonce. Alors, prêts à partager la douche avec votre moitié ? Personnellement, absolument pas, et réduire le temps passé sous l’eau, c’est déjà fait, comme de me savonner, sans laisser couler l’eau, c’est simple pourtant. Ces conseils du maire de la ville vous paraissent-ils pertinents ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .