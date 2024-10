L’invention d’une cellule solaire flexible, qui garde son efficacité même quand elle est étirée

Il s’agit d’une avancée qui pourrait révolutionner non seulement l’univers des objets connectés, mais également l’industrie du textile ainsi que le domaine médical. Des physiciens de l’Institut japonais de recherche physique et chimique, mieux connu sous l’acronyme RIKEN, ont publié un communiqué de presse dans lequel ils annoncent avoir réussi à mettre au point une cellule solaire pas comme les autres. Concrètement, ils ont créé une cellule photovoltaïque extensible qui est en mesure de continuer à générer de l’électricité même si elle est étirée de 50 %, et ce, avec une perte d’efficacité limitée.

Une conception révolutionnaire

Les cellules solaires extensibles ne sont plus une nouveauté. Cependant, avant l’équipe japonaise, personne n’avait réussi à développer un modèle capable de conserver ses performances même lorsqu’il est étiré. « Nous nous concentrons sur la création de dispositifs très fins et flexibles. Cependant, ces appareils n’ont pas d’extensibilité intrinsèque. Ils sont similaires au plastique utilisé pour emballer les aliments : ils peuvent être étirés de 1 % ou 2 %, mais il est impossible de les étirer de 10 %, car ils se cassent facilement », a expliqué Kenjiro Fukuda, qui fait partie du groupe de recherche. Pour surmonter ce problème, les physiciens du RIKEN ont centré leurs travaux sur le développement d’une cellule solaire photovoltaïque intégrant des matériaux extensibles dans ses couches fonctionnelles.

Une cellule solaire performante et flexible

Le nouvel appareil qui convertit la lumière du soleil en électricité incorpore un composé organique appelé ION E dans sa couche d’électrodes. En plus d’augmenter l’extensibilité de chaque électrode, ledit composé améliorerait l’adhérence entre ces pièces conductrices et les couches environnantes. Il contribuerait ainsi à l’amélioration de la durabilité et de la flexibilité de la cellule solaire dans son ensemble. En s’appuyant sur cette conception, l’équipe japonaise affirme être parvenue à créer une cellule photovoltaïque qui allie flexibilité et performance.

Un large éventail d’applications

Les tests ont montré que l’appareil pouvait conserver 20 % de son rendement initial même après avoir été allongé de 1,5 fois. Les physiciens ont en outre constaté que celui-ci avait gardé 95 % de son efficacité d’origine après avoir été étiré de 10 % une centaine de fois. Compte tenu de ces résultats aussi intéressants les uns que les autres, la cellule solaire pourrait être utilisée pour concevoir des vêtements générant de l’électricité. Elle pourrait aussi servir de source d’alimentation pour les objets connectés que nous utilisons au quotidien. Par ailleurs, l’équipe de recherche japonaise avance une utilisation possible dans le domaine médical. Plus précisément, la cellule flexible pourrait être intégrée aux implants médicaux. Plus d’infos : riken.jp. Pensez-vous que cette cellule solaire extensible puisse être adaptée un jour à notre quotidien ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .