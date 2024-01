Ambient Photonics invente le « panneau solaire » d’intérieur pour produire de l’électricité avec la lumière ambiante

Ayant été fondée en 2019, Ambient Photonics est une entreprise américaine basée en Californie. Malgré son âge, elle se montre plutôt ambitieuse. En effet, avec ses cellules solaires révolutionnaires, la start-up veut transformer le monde des appareils connectés. La particularité de celles-ci réside dans le fait qu’elles sont capables de récupérer l’énergie lumineuse intérieure à partir de ses faces avant et arrière. Bien sûr, elles fonctionnent également avec la lumière extérieure. Cette caractéristique innovante rend ces cellules solaires particulièrement prometteuses. Elles sont par exemple en mesure de générer jusqu’à trois fois plus d’énergie que les cellules solaires conventionnelles.

Présente au CES 2024

Fait intéressant, cette technologie révolutionnaire développée par la société californienne est prête à être commercialisée. Ambient Photonics fera ainsi une démonstration de ses capacités au salon CES 2024 qui se déroule actuellement à Las Vegas, aux États-Unis. Pour fabriquer les cellules, l’entreprise utilise un procédé d’impression industriel consistant à appliquer des molécules de récupération d’énergie sur des substrats de verre minces et durables. Cette technique permet de façonner des cellules solaires bifaciales de pratiquement toutes les tailles et formes.

Adapté à un environnement de faible luminosité

Comme indiqué plus haut, la cellule solaire nouvellement conçue par Ambient Photonics est capable de capturer la lumière de toutes les directions. Cela permet de maximiser le rendement et de l’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Qui plus est, le dispositif peut produire de l’électricité avec une source lumineuse artificielle (lampe halogène, éclairage LED, etc.) et la lumière naturelle diffuse ou ombragée. La face avant fournit 100 % de la puissance pour laquelle les cellules Ambient sont connues, contre 50 % pour la face arrière. En conséquence, la cellule peut générer beaucoup plus d’énergie même dans des conditions de faible luminosité.

Vers la fin de l’ère des batteries ?

Les perspectives d’utilisation de cette technologie sont nombreuses. « Les batteries sont révolues et la lumière intérieure est la future source d’énergie pour des milliards d’appareils connectés […]. Les cellules Ambient Photonics sont conçues pour des applications réelles et à faible luminosité », a déclaré la société dans un communiqué de presse. Ambient Photonics prévoit notamment une utilisation dans des appareils tels que les télécommandes, les claviers et les souris informatiques. « L’énergie solaire a longtemps été une option pour certains appareils électroniques à faible consommation d’énergie, comme les calculatrices. Mais il a fallu la science révolutionnaire d’Ambient Photonics pour développer une technologie de cellules solaires haute performance pour les appareils de masse », a de son côté précisé Bates Marshall, cofondateur et PDG d’Ambient Photonics.

Il va sans dire que cette percée pourrait considérablement réduire l'utilisation de batteries dans les appareils électroniques grand public. Bref, il s'agit d'une invention qui constitue également un engagement en faveur de l'environnement. Plus d'infos : ambientphotonics.com.