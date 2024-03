Ce chauffe-eau solaire de 80 litres peut se brancher directement sur un panneau solaire « Plug And Play »

Que diriez-vous d’un chauffe-eau solaire pour deux personnes, sans nécessairement installer des panneaux solaires sur votre toit ? Cette invention, c’est l’entreprise allemande Fothermo* qui la propose avec un chauffe-eau photovoltaïque de 80 litres, qui possède l’étonnante capacité de se brancher sur des panneaux solaires Plug&Play ! L’entreprise Fothermo est née en 2020 d’une vision d’un groupe d’ingénieurs photovoltaïques, qui souhaitent démocratiser le chauffage solaire, et notamment celui de l’eau chaude sanitaire. Idéal pour deux personnes, ce petit chauffe-eau solaire est vendu au prix de 589 €** et pourrait vous aider à faire vos premiers pas dans l’univers du chauffe-eau solaire. Découverte.

Présentation du chauffe-eau solaire Fothermo 80 litres

Le chauffe-eau solaire de 80 litres se dote d’une puissance de 550 watts et fonctionne avec une tension de 18 volts. Il est conçu pour être commode et se brancher en quelques minutes sur un module solaire via un connecteur MC4. Pour l’installer, nul besoin de connaissances particulières en électricité, ni l’intervention d’un professionnel, puisqu’il suffit de le brancher. L’affichage numérique de la température, associé à la possibilité de réchauffage via le réseau électrique (bloc d’alimentation non inclus), assure un contrôle précis et une adaptation aux besoins. Les raccords d’eau 1/2″ sur le chauffe-eau facilitent son intégration dans divers systèmes.

Comment profiter au maximum des performances de ce chauffe-eau solaire ?

Le chauffe-eau solaire Fothermo 80 litres, fournira le maximum de ses capacités, avec une puissance solaire de 600 W, suggérée par le fabricant. Ainsi, vous pourrez, par exemple, ajouter jusqu’à 3 modules de 325 W, branchés en parallèle. Quant à la tension à vide des panneaux solaires, elle ne devra jamais excéder 42,4 v pour éviter toute surcharge. Lors de la réception du colis, seront inclus :

Le chauffe-eau solaire Fothermo 80 litres

Un kit de fixation

Une soupape de pression

Un clapet anti-retour

Un manuel d’utilisation

Les panneaux solaires Plug&Play ne sont pas inclus dans le prix de 589 € auquel est vendu le chauffe-eau solaire, seulement.

Le chauffe-eau solaire Fothermo 80 litres, pour quelles utilisations ?

La chaudière photovoltaïque de 80 litres constitue une solution idéale pour un approvisionnement en eau chaude économique et autonome. Adaptée à un ménage de deux personnes soucieux de leur empreinte énergétique, elle peut remplacer une chaudière électrique traditionnelle ou servir de préchauffeur pour des systèmes existants. Son utilisation est également pertinente pour les maisons de vacances, les refuges de jardin ou de montagne. On peut aussi tout à fait imaginer ce type de dispositifs pour chauffer l’eau d’une piscine, par exemple.

Avec une capacité de chauffage allant jusqu’à 550 W, la chaudière photovoltaïque Fothermo peut chauffer l’eau de 20 °C à 65 °C en seulement 8 heures à pleine puissance de chauffage. Son réservoir de 80 litres permet d’utiliser jusqu’à 180 litres d’eau chaude à une température de 34 °C. La production de chaleur renouvelable grâce à la puissance du soleil confirme son engagement envers l’écologie. En savoir plus, rendez-vous sur fothermo.com. Ce petit chauffe-eau solaire est vendu au prix de 589 €** sur Amazon. Que pensez-vous de ce système de chauffe-eau solaire Plug&Play ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Fothermo mais relève du libre-choix de la rédaction.

**Le prix a été relevé le 2 mars, il est susceptible d’être modifié par le vendeur.