À quelle température (idéale) dois-je régler mon chauffe-eau pour économiser de l’électricité ?

À moins de vivre comme au Moyen Âge ou d’être en panne de chaudière, nous possédons tous un chauffe-eau ! Nous ne vous apprendrons rien si nous vous expliquons que l’eau, pour être chauffée, consomme de l’énergie, soit du gaz ou de l’électricité. Nous ne parlons pas des chauffe-eaux solaires, qui eux, ne consomment que très peu d’énergie fossile : logique ! Mais, comment trouvez-vous la température de votre eau chaude ? Trop chaude ? Trop froide ? Saviez-vous que le réglage de la température de votre eau chaude sanitaire influait grandement sur votre consommation d’énergie ? Mais, quelle est la bonne température, et comment régler votre chauffe-eau pour écarter tout risque sanitaire, ou de brulure ? On va tout vous expliquer.

Quel est le coût de l’eau chaude sur votre facture annuelle ?

« L’Eau Chaude Sanitaire (ECS) représente environ 1/3 du total d’eau consommée. Le taux de mélange pour l’utilisation de l’eau chaude est en moyenne de 50 % » selon le site Activ Eau. Alors, il faut en moyenne 44,08 kWh d’énergie pour chauffer 1 m³ d’eau froide. Pour un chauffage au fioul, cela représente approximativement 4,70 € par m3, ou 3,20 € pour l’électricité, 2,70 € pour le bois, et 2,30 € pour le gaz. Quelle que soit l’énergie utilisée pour chauffer l’eau froide, sur la facture annuelle, cela représente approximativement 20 % de votre consommation d’énergie, soit environ 300 € par an. Une somme qui peut justement être revue à la hausse en fonction de la température à laquelle votre eau froide est chauffée ?

Quelle est la température idéale pour votre eau chaude sanitaire ?

Pour limiter les risques sanitaires, un arrêté du 30 novembre 2005 fixe la température de l’eau chaude de 50 °C à 60 °C. Mais si votre équipement dispose d’une cuve d’une contenance supérieure à 400 litres, alors la température minimale doit être de 55 °C. Cette température est fixée pour des raisons de sécurité, limitant ainsi les risques de brulures. Mais, cette température minimale a aussi été fixée pour des raisons sanitaires. En effet, elle limite la prolifération de bactéries, et dans les bâtiments publics, le risque de légionellose. Enfin, elle évite la trop grande concentration de dépôt de calcaire qui pourrait causer des pannes sur votre chauffe-eau. Depuis 2022, la limite de température fixée est de 55 °C pour tout le monde, une mesure visant à réduire la consommation d’énergie nationale de 10 % en 2024.

Comment obtenir une température de 55 °C sur votre chauffe-eau ?

Si votre plombier est consciencieux, lors de ses dernières visites annuelles, il a dû procéder à ce réglage de la température de votre eau chaude sanitaire. Si ce n’est pas le cas, voici les quelques étapes à suivre pour régler votre chauffe-eau à la bonne température :

Coupez le courant de votre chauffe-eau en le débranchant ou en abaissant le disjoncteur qui l’alimente. Pour plus de sécurité, vous pouvez aussi couper le disjoncteur général le temps de l’intervention.

Munissez-vous des outils suivants : tournevis plat et tournevis cruciforme.

Localisez le thermostat du chauffe-eau, habituellement situé en dessous de la cuve. Il est possible que vous ayez à dévisser un couvercle pour y accéder. Vous découvrirez alors soit une molette graduée qu’il suffira de régler à 55 °C, soit une molette graduée de 1 à 5, à caler sur 3 ou 4, soit une molette avec + et – à abaisser vers le moins.

Il vous faudra ensuite attendre 24 heures pour mesurer la température de votre eau chaude, directement sur votre robinet, et réitérer l’opération si celle-ci est trop chaude ou trop froide, dans le cas de molette non graduée en degrés Celsius. Avez-vous déjà effectué ce réglage de votre eau chaude sanitaire ? Et, avez-vous constaté de réelles économies sur votre facture ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .