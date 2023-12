Thermostat connecté : une nouvelle aide gouvernementale pour économiser de l’électricité

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais les thermostats connectés vont s’arracher d’ici à quelques semaines ! En effet, le gouvernement vient de l’annoncer et de l’inscrire au journal officiel, les thermostats connectés vont bénéficier d’une prime gouvernementale à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Après la fin du bouclier tarifaire, suivi des différentes hausses de l’électricité, le gouvernement propose une nouvelle aide qui entre en vigueur ce 1ᵉʳ décembre 2023. L’aide en question concerne l’installation de thermostats, de radiateurs connectés, programmables et pilotables à distance, installés par une entreprise certifiée RGE. Cette dernière oscillera de 260 à 624 € soit jusqu’à 80 % du montant de l’installation, et ne sera pas soumise à condition de ressources. Décryptage.

Pourquoi une aide pour les thermostats connectés ?

Le « coup de pouce » de l’État vise, cette année, le « pilotage connecté du chauffage pièce par pièce », une disposition prévue dans le cadre du plan de sobriété du gouvernement. La prime versée concernera tous les logements, avec une variation en fonction de la surface de ce dernier. Ainsi, pour un logement de 35 m², elle sera de 260 € et pourra atteindre 624 € pour une habitation de 130 m² et au-delà. Elle concernera potentiellement 85 % des logements français, à condition, bien entendu, que les propriétaires ou locataires réalisent l’installation via des professionnels.

Quel est l’objectif de cette nouvelle aide gouvernementale ?

L’objectif avoué des pouvoirs publics est d’équiper tous les logements d’un thermostat connecté d’ici à 2027. Ce qui, selon eux, permettrait de réduire la consommation de chaque foyer de 15 %. L’idée étant de pouvoir piloter chaque radiateur indépendamment, et ainsi de choisir une température adaptée à chaque pièce. Rappelons que le gouvernement préconise 19 °C dans la pièce à vivre, 16 °C dans les chambres, et 22 °C dans la salle de bain, sur un laps de temps plus court. Or, un thermostat général chauffe partout à la même température. L’idée derrière cette aide est donc d’inciter les Français à maîtriser leur consommation électrique en programmant leurs radiateurs en fonction des pièces, mais également de leur présence dans lesdites pièces. 23 % des Français ne baisseraient pas leur chauffage la nuit, consommant ainsi plus que nécessaire. Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), en baissant le chauffage la nuit, les économies sont réelles, voici les chiffres qu’ils annoncent :

Jusqu’à 210 € par an peuvent être économisés pour une maison chauffée au gaz, sur une facture de chauffage s’élevant à 1 400 € par an.

Jusqu’à 270 € par an peuvent être économisés pour une maison chauffée à l’électricité, sur une facture de chauffage s’élevant à 1 800 € par an.

Comment bénéficier de cette future prime ?

Pour bénéficier de l’incitation des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), vous devrez suivre plusieurs étapes dans l’ordre indiqué :

Choisir une entreprise ayant adhéré à la charte « Coup de Pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ».

Accepter l’offre avant de procéder à la signature du devis.

Confier la réalisation des travaux à ce professionnel. Il est important de noter que la facture doit explicitement mentionner l’installation du système de régulation et son niveau de performance, conforme aux exigences de la fiche d’opération standardisée, comme le précise le ministère de la Transition écologique.

et son niveau de performance, conforme aux exigences de la fiche d’opération standardisée, comme le précise le ministère de la Transition écologique. Envoyer les documents requis (factures, attestation sur l’honneur, etc.) au signataire de la charte ou à son partenaire dans les délais prévus.

Les thermostats connectés, en pleine expansion

Certains n’ont pas attendu les aides pour s’équiper de thermostat connecté, ou d’éclairage pilotable à distance. La hausse des prix de l’énergie a stimulé les ventes de thermostats, mais les fabricants soulignent que la France demeure insuffisamment pourvue en solutions de pilotage du chauffage (ou de l’éclairage) permettant de réduire les factures. Selon une vaste enquête publiée en mai par RTE, le gestionnaire du réseau électrique, moins de la moitié des Français disposent d’un système de chauffage indiquant précisément la température.

Dans la perspective du changement réglementaire prévu pour le 1ᵉʳ janvier 2027, obligeant tous les logements, qu’ils soient existants ou neufs, à être équipés d’un thermostat pour le chauffage ou la climatisation, l’aide de l’État prépare le terrain pour l’avenir. Dans quelques jours, l’aide devrait être accessible et perdurer, au moins jusqu’au 31 décembre 2024. Que pensez-vous de cette nouvelle aide de l’État ? Allez-vous installer des thermostats connectés dans votre habitation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .