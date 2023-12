Comment les têtes thermostatiques tado° peuvent-elles vous permettre de réduire vos factures de chauffage ?

Les radiateurs ont repris du service depuis quelques jours et vous constatez avec angoisse que votre consommation électrique augmente. Vous suivez peut-être votre consommation au jour le jour sur vos applications comme EDF & Vous ou HelloWatt et vous vous demandez peut-être comment vous pourriez faire des économies sur votre chauffage ? Avez-vous pensé à équiper vos radiateurs de têtes thermostatiques connectées et intelligentes ? Avec le modèle tado° vendu en pack de trois, vous pourriez faire de belles économies en contrôlant la température de vos pièces au degré près. Compatibles avec Alexa d’Amazon, vous pourriez même les contrôler sans bouger de votre canapé. Mais que sont ces têtes thermostatiques connectées et comment peuvent-elles vous faire économiser de l’argent ? Décryptage.

Présentation du tado° pack de 3 têtes thermostatiques connectées et intelligentes

Le tado° Pack de 3 Têtes Thermostatiques Connectées et Intelligentes est l’accessoire parfait pour rendre votre maison plus intelligente et économique. Ces têtes thermostatiques programmables, fonctionnant avec une application et compatibles avec des protocoles de connectivité de 868 MHz, sont conçues en Allemagne et approuvées par des millions d’utilisateurs. Plus vous en installez, plus vous maximisez votre confort et économisez de l’énergie. Ces têtes thermostatiques intelligentes remplacent vos vannes thermostatiques existantes et sont compatibles avec la plupart des marques grâce aux adaptateurs tado° inclus. Vous pouvez les monter verticalement ou horizontalement, en fonction de vos besoins. L’installation est simple et sans risque de fuite, avec des instructions adaptées à votre système de chauffage. De plus, ces têtes thermostatiques offrent des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation, l’adaptation à la météo, les statistiques de consommation, le contrôle multipièces, la fonction Boost, la protection contre le gel et la sécurité enfant.

Une tête thermostatique intelligente, comment ça marche ?

Au lieu de posséder un seul thermostat qui régule l’ensemble de vos radiateurs, une tête thermostatique connectée vous autorise le réglage par radiateur. Prenons un exemple simple. Avec un thermostat général et en imaginant que votre thermostat soit réglé sur 19 °C, vous obtenez cette température dans toute la maison… Cependant, avez-vous vraiment besoin de chauffer votre chambre, lorsque vous êtes dans le salon ? Et à l’inverse, 19 °C est-ce suffisant pour regarder un film sans plaid ni couverture ? Pas sûr ! Avec la tête thermostatique connectée, vous choisissez votre température dans chaque pièce. Ainsi, vous pouvez choisir 16 °C dans votre chambre, puis programmer la tête pour que la température remonte, une heure avant votre coucher par exemple… Idem pour la salle de bains, qui vous attendra à 22 ou 23 °C en programmant la tête thermostatique une heure avant votre lever. Enfin, lorsque vous partez travailler, vous pouvez laisser l’ensemble de vos radiateurs à 17 ou 18 °C et les programmer pour qu’ils remontent avant que vous ne passiez la porte d’entrée !

Que faut-il savoir de plus sur les têtes thermostatiques connectées tado° ?

Chaque tête thermostatique inclut un lot de six adaptateurs compatibles avec la plupart des marques, offrant une flexibilité maximale. Pour une installation encore plus simple, les instructions de l’application vous guident pas à pas pour une configuration en quelques minutes. Cependant, veillez à noter que ces têtes thermostatiques (V2, V3, V3) ne peuvent donc pas fonctionner seules. Le pack starter et têtes thermostatiques contient : trois têtes thermostatiques intelligentes tado°, un pont Internet tado°, six piles AA, trois jeux d’adaptateurs, un adaptateur secteur USB, un adaptateur secteur UK, un adaptateur secteur EU, un câble USB, un câble Ethernet, un guide de démarrage, un guide d’installation et trois informations réglementaires.

