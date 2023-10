Comment diminuer vos factures de chauffage ? 4 conseils de professionnel pour consommer moins d’énergie

Bien que le chauffage soit indispensable pour le confort thermique d’un logement, il a un impact non négligeable sur la facture d’énergie. En effet, il représente plus de 60 % des dépenses énergétiques d’un foyer. En France, la facture moyenne annuelle du chauffage dépasse les 1 500 €, une des raisons pour lesquelles bon nombre de ménages se tournent vers d’autres alternatives plus économiques. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’il existe des solutions efficaces pour consommer moins d’énergie et réduire la facture de chauffage.

Allumer son chauffage au bon moment en hiver

En hiver, la plupart des gens ne connaissent pas le moment opportun pour allumer le chauffage. Certains l’allument trop tôt, tandis que d’autres retardent leur mise en marche, et parfois même volontairement pour économiser. Et pourtant, cela peut engendrer divers désagréments, surtout sur le plan de la santé. Si vous voulez réduire vos factures d’énergie et utiliser votre chauffage au bon moment, référez-vous aux températures extérieures. Mettez votre équipement en marche lorsqu’il fait environ 15 °C à l’extérieur.

Ajuster la température en fonction de chaque pièce

La température ambiante ne doit pas forcément être la même dans toutes les pièces. Selon l’ADEME, dans la chambre à coucher, la température idéale est de 16 °C et dans les pièces à vivre comme la cuisine, le salon ou la salle à manger, elle est de 19 °C. Dans la chambre des enfants, une température de 18 °C à 20 °C serait recommandée, tandis que pour la salle de bains, elle est entre 17 °C et 22 °C. Pour cette pièce de passage, il est conseillé de garder la température à 17 °C et de l’augmenter uniquement à 22 °C en cas d’utilisation. Ajuster les températures selon les pièces de votre logement peut grandement vous aider à réduire vos factures de chauffage. Sachez que votre consommation énergétique peut être réduite de 7 %, si vous baissez le chauffage de 1 °C, ce qui représente de belles économies sur l’année.

Baisser la température pendant la nuit et en cas d’absence

Pendant la nuit, il est recommandé de baisser la température à 16 °C dans les pièces à vivre pour économiser. Dans la chambre à coucher, vous pouvez garder cette même température, car c’est l’idéal pour le sommeil. Concernant la salle de bains, il vaut mieux rester dans les 17 °C et un peu plus en cas d’utilisation, comme susmentionné. Par ailleurs, baisser la température est également un bon réflexe à adopter en cas d’absence. Quand vous partez au bureau, par exemple, n’hésitez pas à baisser la température de votre chauffage à 14 °C ou à 17 °C au maximum. En cas d’absence prolongée, éteindre complètement se présente comme la meilleure option.

Utiliser des équipements programmables pour éviter le gaspillage

Pour une bonne maîtrise de vos dépenses énergétiques, il peut s’avérer utile d’utiliser des outils programmables tels que des thermostats connectés ou des sondes extérieures de température. Le thermostat d’ambiance connecté peut vous aider à améliorer le confort thermique de votre habitation, tout en réduisant votre consommation d’énergie. Grâce à cet équipement, vous pouvez créer des plannings de chauffage personnalisés et ajuster la température de votre logement à distance. Certains modèles ont la capacité de régler automatiquement le chauffage en fonction des conditions météorologiques.

La sonde extérieure de température, quant à elle, vous permet d’anticiper les besoins en chaleur de votre logement. Raccordé au système de chauffage central, cet équipement mesure la température extérieure et transmet l’information à celui-ci, afin qu’il adapte son réglage en fonction de la météo. D’après l’ADEME, vous pouvez réaliser une économie de 10 à 25 % sur vos factures d’énergie en utilisant une sonde de température et un thermostat connecté. Que pensez-vous de ces astuces ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .