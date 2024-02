Pourquoi mettre une « horloge » sur un chauffe-eau permet de réduire ses factures d’énergie ?

En France, de nombreux foyers utilisent un chauffe-eau électrique et choisissent l’option « heures creuses » pour réduire leur facture d’énergie. Si c’est aussi votre cas, sachez que selon l’ADEME, il est tout à fait possible d’économiser jusqu’à 33 % d’électricité en adoptant les bons réflexes, entre autres en utilisant une minuterie ou une horloge de chauffe-eau. Ce petit appareil vous permet de maîtriser votre consommation énergétique en activant votre ballon d’eau en heures creuses, durant lesquelles l’électricité est moins chère que la normale. Une excellente alternative, surtout avec l’augmentation récente du prix du kWh.

Dans quel cas utiliser une horloge de programmation ?

Installer un programmateur de chauffe-eau ou une minuterie peut vous être utile si vous utilisez un ballon de grande capacité et si votre appareil ne possède pas de mode de fonctionnement Auto ou Eco. À noter que la fonction Auto permet à l’équipement de fonctionner uniquement pendant les heures creuses, au moment où le prix du kWh est 30 % moins élevé qu’en journée. Bien entendu, vous n’avez pas besoin d’une horloge de programmation si vous n’avez pas souscrit à un HC/HP auprès de votre fournisseur d’électricité. Les créneaux d’heures creuses varient en fonction des zones géographiques et sont définis par Enedis, généralement pendant la nuit, de 20 h à 8 h, ou entre la nuit et le début d’après-midi, à savoir de 20 h à 8 h ou de 12 h à 17 h.

Comment choisir, installer et régler une minuterie ou un programmateur de chauffe-eau ?

Pour des résultats optimaux, il est important de bien choisir, installer et régler votre minuterie ou programmateur de chauffe-eau. Il est, par exemple, essentiel de tenir compte de la puissance de votre appareil, qui peut aller de 2 000 à 3 000 watts. Assurez-vous que l’horloge de programmation supporte cette puissance, afin d’éviter tout risque d’incendie. Concernant l’installation, il est recommandé de faire appel à un professionnel, surtout si vous utilisez un chauffe-eau triphasé. Comme ce type d’appareil est raccordé directement au tableau électrique, il faut avoir quelques connaissances techniques pour pouvoir installer correctement le programmateur. Par ailleurs, pour le réglage, vous pouvez le faire vous-même, car il suffit de sélectionner, via l’interface du boîtier, les horaires de mise en marche et d’arrêt de votre choix.

Les chauffe-eaux intelligents, une autre possibilité pour réduire votre facture d’énergie

Opter pour un chauffe-eau intelligent vous permet également d’économiser. Certains modèles sont dotés de plusieurs fonctions, pouvant répondre aux besoins réels de chaque foyer : Auto, Éco+, Boost, Manuel, Absent, etc. Grâce à ces types de chauffe-eaux thermodynamiques ou électriques, vous pouvez entre autres programmer le temps de chauffe durant les heures creuses, sans qu’il vous soit nécessaire d’installer une horloge de programmation. Certains chauffe-eaux intelligents peuvent même être pilotés à distance grâce à des applications dédiées.

Le plus grand avantage avec ceux-ci est qu'ils vous proposent la possibilité de programmer des cycles de chauffe à distance, ou encore de contrôler la température depuis votre smartphone. Bien qu'ils soient plus onéreux que les modèles standards, ils sont beaucoup plus pratiques et économiques.