Est-il réellement possible de se chauffer gratuitement ?

Chaque année, c’est la même rengaine, quand il s’agit d’appuyer sur le thermostat pour remettre en route le chauffage, j’ai quelques sueurs froides. Je ne peux m’empêcher de penser que ce simple interrupteur sera la cause d’une future facture d’électricité salée. Alors, j’essaie de retarder au maximum cette action avec quelques astuces pour me chauffer (ou me réchauffer) gratuitement ou presque. Je ne transforme pas ma maison en maison passive, mais avec quelques accessoires, je parviens à gagner quelques jours, voire quelques semaines sur le rallumage du chauffage. Comment ? Je vais vous donner les quelques astuces que j’utilise, et vous allez voir qu’elles sont à la portée de tous. Découverte.

Astuce n° 1 : laissez, laissez, entrer le Soleil ♫

Chaque matin, j’ouvre les stores, et je laisse le Soleil « taper sur les vitres ». Ma maison orientée au sud-est me permet d’avoir le soleil de son lever, jusqu’à 16 h 30 environ. La chaleur absorbée par les vitres sera redistribuée à l’intérieur. De plus, les murs engrangent aussi un peu de chaleur, même si les miens, en pierre de meulière, auraient plutôt tendance à conserver la fraîcheur. Enfin, quand le soleil est au Zénith, et que je suis à la maison, j’en profite pour aérer la maison, pour éviter l’accumulation d’humidité. Rappelons que l’humidité entraîne une surconsommation énergétique.

Astuce n° 2 : profitez de différentes situations

Cette astuce ne sera pas totalement gratuite, puisqu’elle consiste à utiliser des appareils électroménagers pour se chauffer. Prenons un exemple simple. Lorsque vous utilisez votre four, il dégage de la chaleur en cuisant votre poulet rôti dominical. Une fois la cuisson terminée, laissez la porte grande ouverte et profitez de la chaleur résiduelle. Cela fonctionne aussi avec un sèche-linge ou vos plaques de cuisson.

Astuce n° 3 : les tapis

Aujourd’hui, les moquettes ont quasiment disparu des maisons, et pourtant elles nous gardaient les pieds au chaud ! Je me souviens du plaisir ressenti lorsque je posais les pieds dans une moquette épaisse et douce chez ma grand-mère ! Je ne vais pas vous conseiller d’installer une moquette au sol à moins que vous ne souhaitiez faire un élevage de bactéries. En revanche, installer un tapis au sol, dans une chambre ou au salon, peut vous permettre de ne pas pousser le chauffage à fond.

Astuce n° 4 : les bougies

Si vous êtes prévoyants, vous avez normalement quelque part, un petit stock de bougies pour pallier les coupures d’électricité. Vous pouvez aussi les utiliser pour vous chauffer, comme dans des temps anciens où l’électricité n’avait pas encore été inventée. Sur la table basse pour regarder un film, ou près de votre fauteuil de lecture, les bougies apportent une source de chaleur immédiate, à proximité. Attention, elles sont à utiliser avec prudence et ne doivent jamais rester sans surveillance, pour éviter les risques d’incendie.

Astuce n° 5 : les plaids et les couvertures

Nous avons tous, au fond d’une armoire ou sous un lit, de veilles couvertures désuètes avec un chien pour illustration ! Je vous l’accorde, côté déco, elles ne sont plus dans l’air du temps, mais en termes de chaleur, elles sont imbattables. Quand vous regardez un film, glissez-vous sous une couverture bien chaude, ou un vieux plaid polaire. C’est ma méthode préférée, et les plaids, j’en use et j’en abuse toute l’année ! D’autres astuces existent comme l’utilisation de coussins chauffants, ou de couvertures chauffantes, mais je vous en reparlerai plus tard. Et, vous ? Connaissez-vous d’autres astuces pour vous chauffer gratuitement ou presque ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

