Comment fabriquer un petit chauffage d’appoint avec des bougies et un pot en terre cuite ?

Au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué, l’automne est arrivé ! Depuis quelques jours, les températures matinales sont fraîches, voire froides, comme celles de fin de soirée d’ailleurs ! J’ai déjà rallumé la chaudière, sorti les plaids, et calfeutrer les courants d’air, je suis frileuse et je l’assume, enfin, je n’ai surtout pas le choix. L’an dernier, je vous avais parlé des fours à bougie, qui permettent de chauffer de petits espaces avec des bougies chauffe-plat. Cet article vous avait, semble-t-il intéressé, et je m’interroge cette année, sur un futur achat pour mon salon. Mais, le four à bougies est-il vraiment une solution pour un chauffage d’appoint ? Et, comment pourrait-il me permettre de réaliser des économies ? Je fais pour vous, le tour de cette question essentielle pour préparer l’hiver, qui ne saurait tarder à pointer le bout de son nez ! C’est parti.

Un four à bougies, qu’est-ce que c’est ?

Un four à bougie est un système de chauffage d’appoint simple et économique. Il fonctionne en utilisant la chaleur générée par des bougies pour réchauffer une petite zone. Des bougies chauffe-plats sont placées dans un récipient en métal, puis recouvertes d’un pot en terre cuite. La terre cuite possède la propriété d’engranger la chaleur, puis de la diffuser progressivement dans l’air. Cela crée une source de chaleur douce qui peut légèrement réchauffer une pièce. C’est aussi un élément décoratif qui s’installe sur une table basse. Si vous êtes un brin bricoleur, vous pouvez le fabriquer vous-mêmes, mais cela fera l’objet d’un futur article !

Comment fonctionne un four à bougies ?

Dans la coupelle, sont disposées des bougies plates, qui une fois allumées, vont venir chauffer le pot en terre cuite. À l’intérieur du pot, la température peut atteindre 80 ° C. Cependant, la chaleur diffusée à l’extérieur sera d’environ 50 ° C. Le fonctionnement est hyper simple, puisque la chaleur transférée au pot de fleurs en terre cuite, rayonnera autour du four à bougies. Vous l’aurez compris, le four à bougie ne remplacera jamais un radiateur, néanmoins, il est parfait pour chauffer un endroit précis, à un moment précis. C’est, par exemple, le cas du salon lorsque vous regardez la télévision, ou votre bureau lorsque vous travaillez. Une bougie chauffe-plat a une capacité de chauffage d’approximativement 40 watts, tandis qu’il faut environ 75 watts par mètre carré pour chauffer l’air d’une pièce à 20 °C. Cependant, un four à bougies peut contribuer à augmenter la température ressentie (en influençant la température ambiante et la température de rayonnement), particulièrement à proximité immédiate dudit four.

Et, comment peut-il vous faire économiser sur le chauffage ?

Prenons un exemple très concret pour comprendre comment un four à bougies pourrait vous permettre quelques économies. Quand vous regardez la télé, ou que vous êtes assis à votre bureau, vous occupez un petit espace de votre maison, mais vous en chauffez la totalité ! La chaleur dégagée par le four à bougies comblera le froid dans l’espace précis que vous occupez. Cela vous permettra, par conséquent, de moins chauffer le reste de votre habitation, et de profiter de la sensation de chaleur dégagée. Attention, pour l’avoir déjà testé, le four à bougies dégage vraiment une chaleur intense lorsque l’on se trouve très proche.

Enfin, je terminerai par le risque à considérer lors de l’utilisation puisque le four à bougie utilise le « feu » pour chauffer. Vous devrez toujours veiller à l’utiliser en votre présence et à éteindre chaque bougie dès que vous quittez la pièce plus de quelques minutes. Et, vous ? Avez-vous déjà utilisé ce type de chauffage d’appoint ? Si, oui, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

