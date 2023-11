Qualiveau : un four à bougie chauffe-plat pour affronter l’hiver avec élégance

Ça y est, nous y sommes ! Le froid s’installe doucement sur nos régions et s’accompagne de vents forts et de pluie comme lors des dernières tempêtes Ciaran et Domingos… Ces deux derniers événements climatiques ont laissé des traces sur la nature, mais ont aussi privé des milliers de foyers d’électricité. Qu’en sera-t-il quand Elisa, Frederico, Géraldine ou Hipolito, les futures tempêtes en France, souffleront sur nos côtes ou dans les terres ? Vous pourriez peut-être anticiper les futures coupures en vous équipant d’un four à bougie chauffe-plat qui fera office de lumière et de chauffage d’appoint pour vos soirées dénuées de courant. Découvrez le modèle de la marque allemande Qualiveau, spécialiste d’accessoires de décoration, respectueux de l’environnement. Découverte.

Le four à bougie chauffe-plat Qualiveau, qu’est-ce que c’est ?

Le four à bougie chauffe-plat est donc une création allemande au style rustique, qui ajoute chaleur et lumière à votre intérieur. Fabriqué entièrement en Allemagne, avec des procédés respectueux de l’environnement, ce chauffe-plat est conçu en terre cuite naturelle, mesurant 16 cm de long, 16 cm de large et 23 cm de haut. Il est idéal pour une utilisation sur table. Doté d’une puissance de chauffage atteignant 100 °C, le pot en argile diffuse doucement la chaleur dans l’atmosphère, créant une ambiance confortable. Vous pouvez l’associer à des bougies parfumées, pour une ambiance olfactive, ou à des bougies anti-moustiques pour vos soirées d’été. Avec son design rustique et différents modèles disponibles, ce chauffe-plat Qualiveau apporte en même temps une esthétique charmante et une fonctionnalité pratique.

Quelles sont les précautions à prendre pour utiliser ce type d’appareil ?

S’équiper de ce dispositif pour avoir chaud ne veut pas nécessairement dire le mettre dans votre salon. Cet appareil utilise des bougies et présenterait donc un risque en cas de mauvaise utilisation. Il faudra en conséquence, de préférence, l’installer en hauteur, à l’abri des mains des enfants et des museaux de vos animaux de compagnie. De plus, il est déconseillé de l’utiliser dans une chambre ni sur une table de chevet, pour éviter que vous ne vous endormiez avec les bougies allumées. Enfin, lorsque vous aurez terminé de l’utiliser, vous veillerez à le refermer et à éteindre les bougies. Des conseils assez logiques, mais qu’il ne coûte rien de rappeler.

Quelles sont ses performances en matière de chauffage ?

En plus d’être un élément de décoration, il peut se faire chauffage d’appoint lors d’une soirée hivernale. Non, il n’est pas une baguette magique qui chauffera une pièce de 20 m², mais disposé sur une table basse ou en centre de table, il peut chauffer dans un diamètre de 50 cm autour de lui. Cela évitera donc de pousser le thermostat pour une série devant la télé ou une partie de jeu de société en famille. Enfin, en cas de coupure de courant sur plusieurs heures, vous aurez toujours à portée de main un petit chauffage et un éclairage d’appoint… Éteint, il se fera décoration d’intérieur. Une dernière chose : Noël approche et c’est peut-être le cadeau chic et pas cher à offrir ou à s’offrir. Et ne vous inquiétez pas pour le montage, cela ne vous prendra que quelques minutes puisqu’il est livré pré-assemblé et peut facilement être mis en place comme indiqué dans la vidéo en fin d’article.

