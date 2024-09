Le prix du fioul est au plus bas (1,015 € le litre), pensez à faire le plein pour l’hiver

Remettre ou ne pas remettre le chauffage ? Telle est la question du moment ! Il fait froid sur une très grande partie de la France, et les radiateurs, les poêles et les chaudières, vont reprendre du service sous peu ! Parmi les appareils de chauffage, il existe les chaudières à fioul, et il faut évidemment de quoi les alimenter. Si ces chaudières à fioul (et à charbon) sont interdites d’installation depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, comme le précise le site info.gouv.fr, celles déjà installées peuvent continuer de fonctionner. Le fioul connaît l’un de ses plus bas prix depuis quelques années, mais il existe un moyen de le faire baisser davantage : le groupement d’achat. Je vous explique ce qu’est un groupement d’achat pour le fioul, ou tout autre combustible d’ailleurs, et vous citerai deux exemples : en Charente-Maritime, et chez moi, à Saint-Gengoux-de-Scissé (71). Découverte.

Un groupement d’achat, qu’est-ce que c’est ?

Un groupement d’achat de fioul est une initiative par laquelle plusieurs particuliers, souvent habitants d’une même zone géographique, se regroupent pour commander ensemble du fioul domestique. L’objectif est simple : en achetant en grande quantité, ils peuvent négocier un meilleur prix avec les fournisseurs. Le principal avantage de ce type de groupement est la réduction des coûts, car plus le volume commandé est important, plus le prix par litre diminue. De plus, cela permet fréquemment de bénéficier de conditions de livraison plus avantageuses et de réduire les frais liés au transport. C’est une solution économique et pratique pour les ménages qui se chauffent au fioul, surtout durant les périodes où les prix de l’énergie fluctuent.

L’exemple en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, le groupement d’achat passe par une coopérative comme le relate cet article de France Bleu. Ce dernier est géré par Coop Atlantique, qui croule sous les demandes en ce mois de septembre. « Et pour cause : le prix au litre est très bas en ce moment », explique Loïc Baliez, livreur pour la coopérative. L’un des adhérents, Louis, explique qu’il a scruté les prix fluctuants pour passer commande au bon moment. Ainsi, il confirme par ces mots : « j’ai pris 2.000 litres, ça va me faire un peu plus de 2 000 euros. Par rapport à l’an dernier, on économise 540 euros ». Ce prix est possible grâce aux commandes groupées et aux livraisons dans le même secteur : 11 par jour pour la coopérative !

Mon expérience personnelle

Depuis quelques mois, je vis dans un petit village de 580 habitants au cœur du Mâconnais. Son nom : Saint-Gengoux-de-Scissé (71), un village agréable, qui me satisfait sur tous les points : calme, nature, sérénité. Lorsque j’ai emménagé, j’ai constaté que la bâtisse était chauffée au fioul, et je me suis dit que la facture serait salée. Mais, dans les petits villages, l’entraide existe, et les groupements d’achat aussi. Ainsi, j’ai pu confier ma commande à Alexandre Guénot, propriétaire du tabac-presse-épicerie de mon village. Indiqué sur la page Facebook du commerce en question, j’ai adhéré au groupement d’achat, et ai été livré de 2 000 litres de fioul, que j’ai payé 2 030 € tout compris, soit 1,015 € le litre.

Au tarif moyen indiqué par fioulreduc (1,130 €), ma livraison me serait revenue à 2 260 € et j’aurais peut-être dû ajouter des frais de livraison. Si vous avez besoin de fioul, renseignez-vous autour de vous, le groupement d’achat, c’est un véritable bon plan, croyez-moi ! Et, vous ? Connaissez-vous un groupement d’achat près de chez vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .