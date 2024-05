Un énorme carton pour l’association « Sol’aire » et son groupement d’achat de panneaux solaires

Les énergies renouvelables sont au centre de toutes les discussions actuellement. Nous devons absolument les utiliser, et les promouvoir afin de sortir de la production fossile d’électricité. Trois sources d’énergies renouvelables intéressent les pouvoirs publics comme les particuliers, l’eau pour les hydroliennes, le vent pour les éoliennes et le soleil pour le photovoltaïque. Utiliser l’énergie solaire pour produire de l’électricité reste, pour les particuliers, la solution la plus accessible. Néanmoins, les panneaux photovoltaïques nécessitent encore un investissement élevé. Pour réduire les coûts des installations, une association vendéenne, Sol’aire Côte de Lumière lance un groupement d’achat de panneaux solaires. Découverte.

430 adhérents et 205 installations

Ce collectif est une association dont l’activité principale, en termes de législation, est : organisations fonctionnant par adhésion volontaire. En seulement deux ans, Sol’aire Côte de Lumière a su rassembler 430 adhérents et aura supervisé l’installation de 205 ensembles de panneaux solaires d’ici à l’été 2024. Cette association, qui opère dans 73 communes du littoral vendéen, incarne un véritable engagement en faveur du développement des énergies renouvelables. Une nouvelle commande pour deux séries de 30 installations est en cours, pour l’été prochain.

Une solution intéressante pour réduire les coûts

Le groupement d’achat concerne des panneaux solaires, se destinant plus particulièrement à l’autoconsommation, néanmoins les panneaux installés sont compatibles avec la revente du surplus via EDF OA (Obligation d’Achat). Par conséquent, ils sont éligibles à la prime d’investissement qui est actuellement de 1 100 € pour une puissance de 3 kW. Les panneaux du groupement d’achat sont d’ailleurs disponibles en 6 ou 9 kW, même si l’installation en 3 kW reste privilégiée par les adhérents. Avec le soutien des bénévoles du collectif pour traiter les dossiers administratifs et techniques, le coût final d’une installation de 3 kWc, après déduction de la prime de 1110 €, s’élève à environ 4 500 € pour l’adhérent.

Cette installation, réalisée par un installateur agréé RGE Quali PV, bénéficie d’une garantie de 10 ans pour la pose et de 25 ans pour le matériel. Sous réserve des devis à venir, ce montant couvre l’ensemble des dépenses. Si correctement exposée (sud/est/ouest, sans ombrage), cette installation peut produire près de 4 000 kWh par an. Plus de la moitié de cette énergie peut facilement être autoconsommée, tandis que le reste peut être vendu à EDF dans le cadre de l’Obligation d’Achat. Avant tout, il faudra résider dans l’une des 73 communes de Vendée couvertes par le groupement d’achat, puis adhérer à l’association.

Les groupements d’achat ont le vent en poupe

Les groupements d’achat existent depuis très longtemps, et sont valables pour tous les produits. Actuellement, et alors que les tarifs de l’électricité augmentent, ils concernent surtout les combustibles, et se popularisent pour les panneaux solaires. Acheter groupé, c’est pouvoir négocier de meilleurs prix pour les participants au groupement d’achat. Mais, dans le cas de Sol’aire Côte de Lumière, c’est aussi bénéficier de précieux conseils d’autres adhérents, ou de ceux qui ont déjà passé commande avant vous. Pour toute information supplémentaire ou pour adhérer, rendez-vous sur ce site : solaire-cotedelumiere.com. Seriez-vous prêts à participer à ce type de groupement d’achat s’il existait dans votre région ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .