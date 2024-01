Quel est le coût moyen d’une installation photovoltaïque ?

Nous n’y échapperons pas, l’électricité va augmenter d’approximativement 10 % dès le 1ᵉʳ février prochain. Une mauvaise nouvelle pour la plupart des Français, qui n’ont, pour le moment, pas d’autre choix que de subir, et accessoirement de trouver le moyen de payer ! De plus en plus de foyers réfléchissent à installer des panneaux solaires pour produire de l’électricité gratuite, et éviter les énergies fossiles. En France, la production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque s’élève à 3,6 TWh durant premier trimestre 2023. C’est donc une hausse de 13 % par rapport au premier trimestre 2022, selon les derniers chiffres donnés par le ministère de l’Écologie. Mais, combien coûte réellement l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ? Et, quels sont les seuils de rentabilité en fonction de la puissance installée ? On fait, avec vous, le tour de la question.

Comment estimer le prix d’une installation photovoltaïque ?

Avant de vous indiquer le coût moyen de ce type d’installation, précisons que nous aborderons uniquement celui d’une installation photovoltaïque, donc pour produire de l’électricité et non du chauffage. En règle générale, le prix moyen d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques varie de 8 500 € à 23 000 € pour une puissance de 3 à 9 kWc. Cependant, ce prix peut varier en fonction de la localisation géographique et du type d’installation choisie. Afin de rentabiliser plus rapidement votre dépense, certaines aides financières sont disponibles. De plus, il faut, de préférence, opter pour le système d’obligation d’achat (OA) qui permet de revendre à EDF GNR, votre surplus de consommation.

Comment est déterminé le prix d’une installation solaire photovoltaïque ?

En règle générale, les puissances des installations photovoltaïques oscillent de 3 kWc à 9 kWc pour les particuliers. Rappelons que seules les installations inférieures ou égales à 3 kWc de puissance peuvent l’être sans déclaration préalable de travaux. Hormis si vous résidez dans le périmètre d’un bâtiment historique ou classé au Patrimoine. Le coût d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques (PV) est déterminé en fonction de sa puissance crête (Wc). Cette unité mesure la puissance maximale que les panneaux solaires peuvent produire dans des conditions optimales d’ensoleillement (1 000 W/m²) et de température (25 °C). Voici une fourchette de prix pour vous aider à y voir plus clair :

Pour une installation de 3 kWc : de 8 500 € à 10 500 € (hors aides de l’État).

Pour une installation de 6 kWc : de 12 000 € à 17 000 € (hors aides de l’État).

Pour une installation de 9 kWc : de 17 000 € à 23 000 € (hors aides de l’État)

Quelle serait la rentabilité d’une installation de 3 kWc ?

Prenons l’exemple d’une installation de 3 kWc installé en région Champagne-Ardennes, pour un coût initial de 8 500 € ayant bénéficié de la prime à l’autoconsommation (1 510 €). L’investissement de départ est donc de 6 990 €. En 2023, le prix de revente partielle à EDF était de 0,1339 € / kWh. La production estimée est de 3 300 kWh pour l’année et le taux d’autoconsommation de 40,1 %. Dans cette configuration, le propriétaire peut envisager un retour sur investissement au bout de 12 ans. Sur 20 ans, il aura revendu 8 196 € de surplus, et réalisé 14 800 € d’économies sur 30 ans. Bien entendu, ces chiffres peuvent varier en fonction de votre taux d’ensoleillement. Le seuil de rentabilité sera atteint plus rapidement dans le Var qu’en Meurthe-et-Moselle, c’est assez évident ! Avez-vous déjà fait installer des panneaux solaires photovoltaïques ? Et, combien vous rapportent-ils chaque année ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .