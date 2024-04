Granulés de bois : un énorme carton pour le groupement d’achat de pellets de l’asso « Les Castors »

Connaissez-vous les castors ? Non, ce n’est pas de l’animal qui construit des barrages dont je souhaite vous parler, mais de l’association Les Castors, un joli nom pour une association, non ? Les Castors sont nés d’un mouvement d’autoconstruction sous l’impulsion de l’ingénieur Georgia Knapp. Il crée alors un groupe de personnes et ensemble, ils construisent des logements appelés, en 1928, des cottages sociaux. Depuis, le groupement des Castors est à l’origine de dizaines de chantiers en France, tous réalisés dans l’aide et la bienveillance. Mais, depuis deux ans, les Castors ont aussi instauré un groupement d’achat pour les pellets de bois. Une initiative qui, s’appuyant, toujours sur la solidarité, permet aux adhérents de bénéficier de prix préférentiels sur leurs stocks de pellets de bois pour l’hiver. Les commandes de 2024 sont lancées, et il ne va pas falloir trop tarder si vous souhaitez être de la partie. Explications.

Le bon moment pour refaire ses stocks

Pourquoi cet article maintenant, au printemps ? Eh bien, tout simplement parce que c’est la meilleure période pour passer commande de vos pellets et par conséquent, être tranquilles tout l’hiver. En mai, les prix sont moins élevés et les stocks sont pleins, d’où l’intérêt de ce Groupement d’Achat Granulés des Castors. Les pellets peuvent être commandés en vrac à raison de trois tonnes au minimum, livrés par camion souffleur. Pour ceux qui préfèrent la livraison sur palettes, c’est aussi possible, à condition de passer commande de deux palettes au minimum. Vous serez livrés chez vous, à la porte de votre domicile, ou directement dans votre silo. Comment profiter de l’offre ? Lisez la suite, peut-être ?

Une « offre » limitée à certains départements

La première des choses à faire est de vous rendre sur le site des Castors pour devenir adhérent à ce groupement d’achat, moyennant la somme de 40 € pour la première année. Le tarif d’adhésion étant dégressif les années suivantes. Une autre condition exclusive étant de résider dans l’un des départements concernés par ce groupement d’achat. C’est le cas de l’Ain (01), de la Drôme (26), de l’Isère (38), de la Loire (42), du Rhône (69), de la Saône-et-Loire (71), de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74). Et, d’ailleurs, plus de 50 commandes ont déjà été enregistrées par Les Castors, preuve de l’engouement de ce type d’achats groupés, bénéfiques pour votre porte-monnaie et pour votre tranquillité d’esprit. En revanche, il ne va pas falloir trop tarder, car le 15 mai prochain, les commandes seront closes et les négociations débuteront pour vous obtenir les meilleurs prix !

Des pellets de bois au meilleur prix

Dans un communiqué de presse, fourni par Fabien-Gil DEI-CIECHI, voici ce que l’on apprend : « l’appel d’offre a été envoyé aux fournisseurs récemment et nous vous donnerons plus d’éléments (notamment les prix) via le site internet dès le début du mois de mai ». Les tarifs devraient donc être connus dès le début du mois prochain, ce qui vous laissera encore quelques jours pour vous engager à leurs côtés ! En passant commande, vous viendrez grossir les rangs de ce groupement d’achat, et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit ! Dans ce cas, ce serait plutôt, plus on est nombreux, moins on paie cher !

Évidemment, n'hésitez pas à en parler à vos amis, qui en parleront aussi à leurs amis, etc. Intéressés par le GAG des Castors, une seule adresse possible : les-castors.fr, bien sûr !

* NeozOne soutient gratuitement l’association sans aucune contrepartie