Pompe à chaleur ou chaudière à gaz ? Une étude de Dualsun clos définitivement le débat

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 6 février 2025, Uniclima a présenté le bilan du marché du génie climatique en 2024 et il semblerait que les Français soient encore intéressés par les chaudières à gaz. En effet, ces dernières se sont écoulées à 445 000 unités, soient une progression de 14,1 % par rapport à l’année 2023 ; tandis que les ventes de dispositifs plus respectueux de l’environnement, comme les pompes à chaleur et les chaudières biomasse, ont grandement baissé. Les PAC air/eau et les PAC géothermiques, par exemple, ont enregistré respectivement un recul de 40,4 % et de 23,8 %. Pour encourager les particuliers à se tourner davantage vers des solutions plus écologiques utilisant des EnR, Dualsun a réalisé un référentiel de rentabilité énergétique en partenariat avec Mutta. Cette étude a pour objectif de comparer les dépenses entraînées par l’utilisation de chaudières à gaz et d’autres systèmes de chauffage, tels que les pompes à chaleur.

La chaudière à gaz : une fausse bonne idée

Si la chaudière à gaz suscite l’intérêt de nombreux Français en raison de son coût relativement faible, le référentiel réalisé par Dualsun montre que son achat peut être désavantageux à moyen terme. Lors de l’étude, l’entreprise a évalué les dépenses liées à l’acquisition, l’installation, l’entretien et au combustible nécessaire au fonctionnement de ce dispositif sur une période de dix ans. Elle les a ensuite comparées avec celles d’un système alliant une PAC ainsi qu’une installation solaire, et les résultats ont mis en exergue un coût d’opportunité qui peut atteindre 60 000 €. D’après le référentiel, un ménage utilisant une chaudière à gaz peut subir deux principales pertes. La première est évaluée à environ 25 000 € et est entraînée par le prix élevé du gaz. La seconde, quant à elle, est un manque à gagner d’approximativement 35 000 €, relatif à la faible valorisation du logement.

La pompe à chaleur : la solution idéale

À partir des résultats de leur étude, Dualsun et Mutta ont conclu que les pompes à chaleur se présentent comme les dispositifs de chauffage les plus rentables sur 10 ans. Selon l’entreprise et le bureau d’études thermiques, elles permettent de couvrir efficacement le principal poste de dépense énergétique des foyers et de réduire leur dépendance au réseau public de distribution. D’autre part, bien que leur coût initial soit trois fois plus élevé que celui des chaudières à gaz, elles peuvent être amorties rapidement, grâce aux économies d’énergie qu’elles permettent de réaliser.

D’après le référentiel, les dépenses annuelles en énergie sont d’environ 20 €/m² pour une famille de 4 personnes installée à Lyon, dans un logement de 100 m² bien isolé et équipé d’une PAC ainsi que d’un réseau de chauffage. Dans le cas où le même ménage utilise une chaudière, elle peut débourser entre 28 et 41 €/m² par an, en fonction de l’état de l’appareil.

Un système combinant PAC et solution solaire hybride pour une rentabilité maximale

Pour une meilleure rentabilité, Dualsun et Mutta préconisent la mise en place d’une PAC et d’une solution solaire hybride, pouvant produire de l’électricité et de la chaleur. Selon le référentiel, la facture annuelle d’énergie d’une habitation de 100 m² installée sur le territoire lyonnais et équipée d’un réseau de chauffage, d’une PAC et de panneaux hybrides, est d’environ 8 €/m². Outre les économies, ce type de système a un impact positif sur la valeur d’un patrimoine.

Il permet d’améliorer de 2 à 3 la classe énergétique d’un logement et, par conséquent, de le faire passer de D à B ou A. Ce qui permet d’augmenter son prix de 10 % lors de sa revente, d’après des estimations du bureau d’études et du fabricant de solutions solaires. Plus d’informations sur le référentiel sur dualsun.com. Selon cette étude, la combinaison pompe à chaleur et installation solaire seraient plus économes à long terme, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .