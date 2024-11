Les pompes à chaleur sont plus efficaces et écologiques qu’on ne le pense, explique cet expert

Les émissions des systèmes de chauffage et de climatisation dans le secteur du bâtiment contribuent significativement au réchauffement climatique. Pourtant, avec la hausse des températures, nous dépendons de plus en plus de ces appareils pour bénéficier d’un certain niveau de confort thermique. Parmi eux, les pompes à chaleur sont considérées comme peu écologiques du fait de leur consommation énergétique élevée. Cependant, à en croire un nouveau rapport, ces dispositifs peuvent aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les dépenses liées au chauffage.

La pompe à chaleur privilégiée Outre-Atlantique

Outre-Atlantique, les pompes à chaleur seraient même devenues une technologie privilégiée pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour comprendre cela, il convient de rappeler le fonctionnement de cet équipement. Également connue sous le nom de thermopompe, la pompe à chaleur (ou PAC) peut chauffer et refroidir efficacement les bâtiments et, dans certains cas, les alimenter en eau chaude. Elle fonctionne en extrayant la chaleur d’un environnement à basse température pour la transférer vers un milieu à haute température. Ce principe de fonctionnement serait beaucoup plus bénéfique par rapport à celui des chaudières à gaz.

Un fonctionnement optimal en toutes circonstances

Concernant l’efficacité et la fiabilité des pompes à chaleur, notre source souligne qu’elles peuvent résister à des températures hivernales extrêmes et à la chaleur des climats désertiques. Grâce aux innovations effectuées ces dernières années dans ce domaine, les modèles récents seraient en mesure de fonctionner de manière efficace dans un environnement exposé à des températures aussi basses que -30 °C. Une capacité qui devrait aider à garder l’intérieur des bâtiments confortable en toute saison. Bien sûr, l’un des principaux avantages de ces machines par rapport aux chaudières traditionnelles réside également dans le fait qu’elles n’utilisent pas de combustible fossile.

Des avantages financiers non négligeables

Grâce à leur conception ingénieuse, les pompes à chaleur permettraient de réduire les factures énergétiques ainsi que la pollution. Elles seraient même plus efficaces que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation traditionnels. Concrètement, leur rendement serait de 200 % supérieur à celui des chaudières à gaz les plus performantes. L’avantage financier ne se limite pas à la baisse des factures d’électricité, étant donné que l’utilisation de tels dispositifs permet de profiter de certains avantages fiscaux, du moins dans certains pays.

« Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous dépassons la combustion comme principale source de chaleur pour nos maisons et nos familles », a déclaré Paul Lambert, PDG de la société de pompes à chaleur Quilt, rapporte Wired.