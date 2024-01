Chauffage : quelles solutions pour remplacer une chaudière à gaz ?

En France, nous avons « une passion » pour le chauffage, qui remporte tous les suffrages. Avec une estimation de l’ADEME de 42 % des ménages utilisant le gaz comme source d’énergie pour se chauffer et produire de l’eau chaude sanitaire. Cette énergie fossile, subit, comme son homologue l’électricité, des augmentations considérables depuis quelques années. Alors que le gaz était l’une des énergies les moins chères il y a encore quelques années, ce n’est plus réellement le cas aujourd’hui. D’ailleurs, depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, la réglementation environnementale RE 2020, interdit ce combustible dans les logements neufs. De plus, à la fin de l’année 2024, plus aucune aide ne sera possible pour installer une chaudière gaz, même si celle-ci présente de hautes performances énergétiques. Votre chaudière gaz sera bientôt à remplacer et vous vous interrogez sur les alternatives possibles ? En voici quatre qui vous permettront de passer en douceur, du chauffage au gaz, à une autre forme de chauffage. Découverte.

Alternative n° 1 : la chaudière biomasse

Encore peu connue, la chaudière biomasse est peut-être le chauffage d’avenir ! Elle fonctionne comme votre chaudière à gaz, mais son combustible est le bois, les granulés ou les plaquettes et le bois déchiqueté. Le bois reste actuellement le combustible le moins cher du marché, il est renouvelable et plus vert que les énergies fossiles. Notez que si vous optez pour cette chaudière biomasse à pellets, vous pouvez brûler les granulés de bois et à la fois toutes sortes de pellets. Les pellets de miscanthus, de lin, ou de noyaux d’olives sont de plus en plus fabriqués, et leurs prix défient toute concurrence !

Alternative n° 2 : les panneaux solaires combinés

Une alternative au chauffage au gaz est le Système Solaire Combiné (SSC), capable de générer de la chaleur pour votre espace intérieur ainsi que de l’eau chaude sanitaire (ECS). Exploitant l’énergie solaire, une ressource renouvelable et inépuisable, ce système propose des avantages significatifs en termes d’économies d’énergie, contribuant ainsi à la réduction des coûts énergétiques. Le SSC repose sur l’installation de capteurs solaires qui captent l’énergie du soleil. Cette chaleur est ensuite utilisée par le système de chauffage, alimentant simultanément vos radiateurs ou votre plancher chauffant, ainsi que votre ballon d’eau chaude. Cependant, il ne convient pas à toutes les régions et nécessite un investissement initial très élevé.

Alternative n° 3 : la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur sont également une alternative possible au chauffage au gaz. Elles utilisent des énergies renouvelables comme l’air, l’eau ou la chaleur du sol. Néanmoins, elles consomment tout de même un peu d’électricité pour fonctionner. Il existe plusieurs types de pompes à chaleur : air/air, air/eau ou géothermique. Toutes possèdent un bon rendement, mais comme pour le système solaire combiné, l’investissement peut être important. Cependant, depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, les pompes à chaleur Air/Air sont éligibles aux aides de l’État.

Alternative n° 4 : le réseau de chaleur urbain

Cette alternative commence à se faire une place dans nos paysages, mais reste malheureusement réservée à un petit nombre de chanceux ! Le réseau de chaleur urbain, c’est une chaleur produite par les industries, usines ou serveurs informatiques, appelée « chaleur fatale ». Ces entités qui dégagent de la chaleur pour leur fonctionnement la redirigent vers un réseau qui peut distribuer les habitations alentour. C’est évidemment la plus intéressante des alternatives, mais elle n’est pas disponible partout évidemment. Si vous habitez Issoire, Strasbourg ou Paris, renseignez-vous sur cette alternative au chauffage au gaz. Que pensez-vous de ces alternatives ? Si vous avez supprimé votre chaudière au gaz, quelle option avez-vous choisie ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .