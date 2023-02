MyEko : l’invention d’un radiateur qui recycle la chaleur fatale et qui vous rémunère jusqu’à 450 € par an

Après les tarifs du gaz qui ont augmenté le 1ᵉʳ janvier dernier, c’est au tour de ceux de l’électricité de grimper de 15 % depuis le 1ᵉʳ février. Pour chaque foyer, les factures vont être salées cette année, c’est une certitude. Nous sommes nombreux à tenter d’économiser sur nos factures grâce à des gestes simples ou à quelques innovations technologiques. Dans ce domaine, l’entreprise Hestiia vient de dévoiler le radiateur écologique myEko, un radiateur qui récupère la chaleur fatale, pour vous faire gagner de l’argent. Un concept étonnant qui permet de gagner de l’argent chaque mois grâce à ces radiateurs. Par les temps qui courent, ce ne peut être qu’une excellente nouvelle. Découverte.

Hestiia, c’est qui ?

Hestiia est une start-up française précédemment appelée WisElement, fondée en 2016 par Camille Chenuil et Alexandre Vinot. Elle est spécialisée dans le développement de produits de chauffage innovants et accessibles pour accélérer la transition énergétique. L’entreprise s’adresse aux particuliers, soucieux de réduire leur empreinte environnementale, tout économisant sur leurs factures. Dans cette optique, la chaleur fatale est leur cheval de bataille, soit la chaleur produite par certains appareils, mais non réutilisée ni revalorisée. Réutiliser cette chaleur fatale pour la redistribuer sous forme de pouvoir d’achat, voilà le vrai projet d’Hestiia avec le nouveau radiateur myEko.

Le radiateur myEko, c’est quoi ?

L’énergie fatale ou dite de récupération est l’énergie perdue si l’on ne l’utilisait pas au moment où elle est disponible. L’énergie fatale est produite lorsque l’on chauffe des aliments, une maison, de l’eau sans qu’elle soit réutilisée. C’est donc cette chaleur produite, mais non revalorisée que myEko va utiliser et ainsi réduire le gaspillage de chaleur. En récupérant cette énergie, il est possible de gagner en pouvoir d’achat, de réduire la consommation des ménages, tout en agissant pour la planète. Le radiateur myEko est un radiateur électrique à inertie sèche qui permet à Hestiia de revendre la puissance de calcul et d’envoyer 450 € par an au propriétaire de ces radiateurs pour un foyer de 90 m² en moyenne.

Comment fonctionne-t-il ?

Le radiateur innovant myEko se compose d’un calculateur électronique qui recycle 100 % de l’énergie générée par la puissance informatique, puis la reconvertit en chaleur. Concrètement, lorsque le radiateur est branché, il allume des cartes électroniques ultraperformantes appelées « H1 » qui peuvent réchauffer une pièce de 10 à 15 m². Pour l’installer, il suffit d’une connexion WiFi, grâce à laquelle il est possible de mettre la puissance informatique au service des économies des foyers. Il se dote également de fonctions intelligentes telles que la détection d’ouverture des fenêtres pour économiser encore plus. «Grâce à myEko, nous avons prouvé qu’être écologiquement responsable peut être payant en donnant aux particuliers les moyens de devenir acteurs d’un rapport aux énergies plus responsable » déclare Alexandre Vinot, co-fondateur de la start-up Hestiia.

Les caractéristiques techniques et les prix

Le radiateur MyEko sera commercialisé à grande échelle en septembre prochain au prix de 590 €, mais il est déjà disponible en précommande au prix de 490 €. Cette offre promotionnelle est réservée aux 10 000 premières commandes. L’appareil se compose d’un système de récupération de chaleur fatale “Recovery Heat” qui recycle 100 % la puissance de calcul en chaleur grâce aux cartes ultraperformantes “H1” et se dote d’une puissance de 1 000 W. Le système de rémunération permettrait de gagner jusqu’à 450 € par an pour une habitation de 90 m², avec la possibilité de transférer les gains générés sur son compte bancaire. C’est donc très concret et peut être l’invention de l’année 2023… Plus d’informations ? Rendez-vous sur Hestiia.com.