Turbosiphon : l’invention d’un dispositif pour réutiliser la chaleur des eaux grises et économiser 30 % d’énergie

Chauffer l’eau de la douche ou celle de l’évier représente le deuxième poste de dépenses énergétiques d’un foyer. Le chauffe-eau est un gros consommateur d’énergie. Et pourtant, de cette eau chauffée, seule une infime quantité nous est réellement nécessaire. En effet, perdue dans les évacuations, la majorité n’est que du gâchis. Bien conscients de cette perte d’eau chaude considérable, nous n’avons malheureusement pas de solution tangible pour pallier ce problème. Dans l’optique de mettre fin à ce gaspillage d’eau chaude potable, la start-up rémoise RECCAL fondée par David Rodriguez invente le Turbosiphon. Il s’agit notamment d’un appareil qui permet de récupérer la chaleur de nos eaux usées. Découverte.

Turbosiphon, pourquoi faire ?

Reccal a imaginé ce Turbosiphon pour éviter de gaspiller l’énergie de nos eaux grises susceptibles d’être encore récupérée, que ces dernières soient chaudes ou brûlantes. Une nouvelle manière de réduire notre impact environnemental en recyclant nos eaux usées, mais sans rogner sur notre confort ni imposer des changements drastiques dans nos habitudes. En effet, le Turbosiphon s’installe très facilement et ne nécessite aucune maintenance. Conçu avec des matériaux recyclables et nobles, il entend proposer une solution durable et fiable. Médaillée au concours Lépine 2017, cette invention tombe à point nommé à l’heure où les économies d’eau et d’énergie deviennent un enjeu environnemental majeur !

Comment fonctionne le Turbosiphon de Reccal ?

Simple à entretenir, le Turbosiphon se présente comme un récupérateur instantané de chaleur. L’appareil conçu par la start-up rémoise est composé à plus de 95% de matériaux recyclables et ne nécessite aucune énergie fossile pour fonctionner. Notons également qu’il répond à différentes normes (E+C-, BBC, BEPOS), un détail qui fait de cet élément une solution efficace dans le domaine de l’autoconstruction. Concrètement, les cinq mètres de cuivre certifiées NF EN 1057, pourvues de propriétés antibactériennes, récupèrent l’énergie de vos eaux usées. Et de cette source de chaleur recyclée, l’appareil préchauffera l’eau froide de votre mitigeur. Ainsi, en diminuant votre production d’eau chaude via le Turbosiphon, vous contribuez en même temps à préserver votre chauffe-eau et à augmenter sa durée de vie.

Une installation simple et rapide

Le Turbosiphon est un petit appareil compact et facile à manipuler puisqu’il occupe un volume d’un litre environ. Pour l’installer, il suffit d’une clé plate, d’une clé à molette, d’une scie, d’un niveau et d’une colle spéciale pour PVC. Bricoleur ou pas, l’installation reste donc accessible à tous ! Le Turbosiphon vient se loger entre l’arrivée d’eau froide et l’évacuation. Lorsque l’eau chaude arrive dans l’évacuation, elle est réinjectée vers l’arrivée d’eau froide et réutilisée. Le système n’est pas uniquement destiné aux nouvelles installations de plomberie. Il peut facilement être intégré sous une baignoire existante, en passant par la trappe de visite présente sur tous les coffrages de baignoire. Il est aussi compatible avec toutes les douches et baignoires qui disposent de raccords standards (40 mm) et se raccorde en 12/17 mâles. Il faut prévoir environ une heure pour une installation complète. Pour avoir plus d’informations au sujet du turbosiphon Recall, rendez-vous sur le site internet reccal.fr

NDLR : Nous n’avons trouvé aucune actualité récente sur le Turbosiphon médaillé au concours Lépine en 2017. Toutefois, il est en vente sur le site au prix de 349 €, et mérite une petite mise en avant. En effet, utiliser les eaux grises va devenir une nécessité dans un futur proche et les inventions à ce sujet, comme celle du plombier de Melun, risquent de faire des émules dans les années à venir !