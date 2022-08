L’invention géniale de ce plombier permet d’économiser environ 9 litres d’eau potable à chaque chasse d’eau

Economiser l’eau potable devient une nécessité pour éviter de recevoir des factures astronomiques, mais également pour le bien de la planète. A Melun, ville préfecture de Seine-et-Marne, vit Sidi Drici, patron de l’entreprise de plomberie DSM. Et ce professionnel, que l’on pourrait aisément qualifier de plombier au grand cœur, vient d’inventer un système pour recycler l’eau de la douche à destination des WC. Sidi Drici est originaire des quartiers nord de Melun, ces grandes barres de bâtiments et ses nombreux logements sociaux, où la précarité des habitants n’est plus à prouver. Une invention qui pourrait grandement changer la donne en matière de consommation d’eau potable. Découverte !

Quelle est cette invention ?

Dans une interview accordée au journal local La République de Seine-et-Marne, Sidi explique qu’il est inacceptable de gaspiller 9 litres d’eau potable à chaque fois que l’on tire la chasse d’eau. C’est l’équivalent d’un pack de 6 bouteilles d’eau qui part dans les égouts à chaque passage aux toilettes ! Il explique avoir voulu remédier à ce gaspillage en inventant un système qui se compose d’un récupérateur d’eau de 50 à 1500 litres. L’eau de la douche est filtrée puis envoyée dans le récupérateur qui réoriente l’eau de la douche vers la chasse d’eau des toilettes. Le plombier melunais explique qu’une installation coûte entre 600 et 1000€ en fonction de l’habitation, mais qu’elle est très vite rentabilisée par l’eau économisée en direct.

Un brevet pour cette invention ?

Sidi Drici travaille sur cette invention depuis deux ans. Pour qu’elle soit connue et reconnue, il a envoyé 38 courriers à l’Elysée, restés sans réponse. Pour tenter de se faire entendre, il réalise une vidéo qui présente son invention et interpelle le président Macron. En quelques jours, par la force de son réseau, la vidéo est partagée 50 000 fois et s’offre plus de 18 millions de vues. Les internautes sont séduits par cette invention disponible en « libre-service ». Dans la région de Melun, il a déjà installé une petite centaine de réservoirs, et les clients attestent de leur économie d’eau immédiate. Quand on demande à Sidi pourquoi il ne fait pas breveter son invention, il répond : “Si je faisais breveter cette innovation, c’est comme si on faisait payer le soleil”. Il ajoute que son invention permettra à de nombreux foyers de gaspiller moins d’eau et que cela donnera du travail à tous les plombiers de France. Quand il sera reçu à l’Elysée, normalement dans quelques semaines, il souhaite qu’une loi impose l’installation de son invention dans toutes les maisons neuves. Depuis cette vidéo tonitruante, Sidi est contacté par de nombreux grands médias, et par de lointains pays comme l’Australie ou le Canada. Un joli succès pour ce plombier, qui ne compte ni son temps ni son argent apparemment !

Pourquoi ne pas faire breveter son invention ?

Lorsque l’on connaît un peu Sidi, et c’est notre cas, on ne s’étonne même pas qu’il ne veuille pas faire breveter son invention et en tirer profit. A Melun, et aux alentours, Sidi Drici est une figure locale de la solidarité, de l’entraide et du don aux autres. Président de l’association Drici Sidi Melun capitale de la solidarité, il donne, avec Mounia et leurs équipes, tout son temps et beaucoup d’énergie à tous ceux qui sont dans le besoin. Il n’hésite pas à apporter 36 tonnes de vivres pour une collecte au profit de l’Ukraine, ou à pousser la chansonnette avec quelques sans-abris de Melun. On comprend pourquoi ce plombier au grand cœur offre son invention à tous ceux qui veulent économiser de l’eau potable ! Une fois n’est pas coutume, terminons par un petit message personnel : Sidi et Mounia, vous êtes les anges gardiens de notre région, merci pour tout ce que vous faites et le bonheur que vous apportez autour de vous !