Comment faire des économies d’eau au quotidien à la maison ?

Dans notre pays, chaque personne consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour ! Un chiffre énorme qui est donc une moyenne, et qui comprend aussi bien l’eau du lave-linge que celle de la douche, des toilettes ou du jardin. 150 litres d’eau potable donc, qui ont un coût certain: en France, le mètre cube d’eau coûte en moyenne 4€ avec des disparités parfois importantes en fonction des régions. Une facture qui avoisine les 1000€ par an pour un foyer de 4 personnes. Pourtant, il existe quelques astuces très simples pour économiser de l’argent et de l’eau potable dans votre quotidien. On vous explique tout !

Prendre un bain ou une douche ?

La dépense en eau est de 40% environ pour l’hygiène des membres du foyer. Un bain, c’est 150 litres d’eau; une douche, entre 60 et 80 litres. De prime abord, on se dit que la douche est plus économique évidemment. Mais attention, si prendre une douche revient à laisser couler l’eau pendant le savonnage, ou dure des heures comme pour certains ados, mieux vaut alors fermer la bonde et profiter d’un bain tiède pour se détendre. Pour qu’elle soit économique, l’eau d’une douche ne doit pas couler plus de 5 minutes ! Le truc en plus : vous pouvez ajouter un pommeau de douche économe qui réduit le débit d’eau, ou une douchette avec une coupure d’eau, cela vous évitera de laisser couler.

Laver le linge ou la vaisselle ?

Ces deux postes dans une maison représentent 12% de la consommation annuelle chacun. Le premier conseil à suivre est de ne pas faire de demi-machine: on remplit le lave-vaisselle tant qu’il y a de la place, et le lave-linge doit être aux ¾ du tambour ! On use et on abuse des programmes ECO, ils durent beaucoup plus longtemps, mais utilisent moins d’eau et moins d’électricité pour le même résultat.

La vaisselle à la main n’est pas une bonne option, mais parfois, ce n’est pas un choix. Dans ce cas, utilisez une bassine pour le lavage et une pour le rinçage. Et si vous utilisez un lave-vaisselle, ne rincez pas votre vaisselle avant de la mettre à l’intérieur; enlevez uniquement les déchets de vos ustensiles, c’est amplement suffisant.

Les toilettes

Le paradoxe de nos pays développés étant d’utiliser de l’eau potable pour tirer la chasse d’eau… Si vous le pouvez, vous avez le droit d’utiliser l’eau de pluie pour vos toilettes grâce à un système de pompe à installer à l’extérieur. Si votre chasse d’eau est équipée d’un double poussoir (3 ou 6 litres), utilisez au maximum les 3 litres, pour une petite commission, ça suffit amplement. Si vous possédez une chasse d’eau ancienne, installez un bouton économique: ce sera entre 4 et 7 litres d’économisés à chaque tirage de chasse d’eau ! Le truc en plus : si vous possédez un récupérateur d’eau de pluie mais pas de système de pompe, conservez un seau rempli d’eau de pluie dans vos toilettes, il sera parfait pour éliminer vos déchets humains sans consommer une goutte d’eau potable !

Dans la cuisine

On ne se rend pas vraiment compte des litres d’eau que l’on utilise en cuisine ! Pourtant, il faut cuisiner, laver les légumes, laver le sol, nettoyer vos meubles, etc. Lavez donc vos légumes dans une bassine et non sous l’eau courante, et réutilisez cette eau pour le jardin ou les plantes vertes ! Le truc en plus : l’eau de cuisson du riz, des pâtes ou des pommes de terre est chargée en amidon, qui est un excellent désherbant naturel.

Traquez les fuites !

Cela peut paraître évident, mais une fuite d’eau peut entraîner une facture d’eau astronomique ! La plupart des fournisseurs d’eau proposent d’ailleurs aujourd’hui une application et une alerte fuite. A vous de définir un seuil de dépassement et dès qu’il sera atteint, vous recevrez une alerte. Vérifiez également votre chasse d’eau, les fuites y sont fréquentes et parfois indétectables: l’eau stagnante au fond de la cuvette doit rester parfaitement immobile; s’il y a du mouvement, c’est une mini fuite qui pourrait vous coûter très cher !