Depuis quelques années, le réchauffement climatique fait son œuvre et nous en subissons les conséquences. Nous devons trouver des solutions pour réduire notre impact écologique, en particulier dans la gestion de l’eau et de l’énergie. En 2020, le projet Éconeaum avait été proposé dans le cadre de la « Pépite Centre-Val de Loire », il entendait rendre nos douches plus écologiques et plus économiques. L’idée centrale reposait sur un système de recyclage de l’eau intégré à la salle de bain, permettant d’optimiser l’utilisation de l’eau tout en assurant confort et économies d’énergie. Une invention prometteuse, qui pourtant ne semble pas avoir été développée. Et, on se demande bien pourquoi, car c’était plutôt intelligent. Je vous présente Éconeaum, en espérant, qu’un jour, elle « reprenne » vie. C’est parti.

Présentation du projet Éconeaum

En 2020, l’inventeur, Vincent Turin, est étudiant à Polytech Orléans, dans le cadre de ses études, il imagine Éconeaum afin de répondre aux préoccupations environnementales sans rogner le confort de ses utilisateurs. En d’autres termes, il invente un système qui permet d’économiser l’eau, même si l’on passe beaucoup de temps sous la douche. Nous savons qu’une douche raisonnable devrait durer 5 minutes, mais c’est parfois tellement bon d’y passer 15 minutes ! Le problème étant qu’une douche de 15 minutes, voire plus, c’est du gaspillage d’eau assuré. L’idée d’Éconeaum était donc de pouvoir recycler cette eau pour prolonger le temps passé sous la douche sans gaspillage.

Le mode de fonctionnement d’Éconeaum

Le système Éconeaum se compose d’un bloc technologique qui s’installe discrètement dans la salle de bain. Ce bloc intègre plusieurs éléments essentiels : un capteur de qualité de l’eau, une pompe, des filtres et un chauffe-eau. Lors de l’utilisation, le capteur analyse en temps réel la qualité de l’eau qui s’écoule. Il identifie l’eau qui peut être recyclée, c’est-à-dire celle qui reste propre après le passage sous la douche. Ensuite, une pompe aspire cette eau et la fait passer à travers une série de filtres qui éliminent les impuretés, comme les cheveux et les résidus de savon. Une fois filtrée, l’eau est chauffée de nouveau par une résistance intégrée, permettant ainsi à l’utilisateur de continuer à bénéficier d’une eau chaude sans interruption. Ce système qui fonctionne en circuit fermé, comme c’est le cas de nombreuses innovations dans le domaine, aurait pu être une vraie solution technique à ce problème du gaspillage de l’eau.

Quand l’innovation écologique se heurte aux réalités du développement…

L’invention avait été primée dans le cadre de la « Pépite Centre-Val de Loire », et avait reçu un prix de 1 000 € pour aider à son développement. Néanmoins, quatre ans plus tard, il semblerait qu’elle n’ait pas été développée par son inventeur. Je ne peux que déplorer le fait qu’Éconeaum n’ait pas vu le jour, il répond réellement aux besoins actuels, mais visait également à sensibiliser le grand public au respect de l’environnement et de nos ressources. Le fait que cette invention soit restée à l’état de concept souligne probablement la question des défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs souhaitant développer des solutions écologiques novatrices. En effet, ils sont souvent freinés par le manque de ressources ou de partenariats pour concrétiser leurs idées. Et, vous ? Que pensez-vous de cette invention ? Aurait-elle pu être une solution d’avenir contre le gaspillage de l’eau ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .