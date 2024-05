La douche cyclique Ilya, jusqu’à 70 % d’eau et d’énergie économisée, est primée au concours Lépine

La France regorge d’ingénieux inventeurs qui trouvent des réponses à diverses problématiques. Et, sur NeozOne, les inventions, ce sont un peu notre spécialité ! Parfois loufoques, ou parfois essentielles, j’aime vous présenter de petites pépites, qui, un jour, deviendront peut-être une mine d’or pour leurs inventeurs. Un succès pour les créateurs, mais également une essentialité pour la planète, voici comment je décrirai l’invention de Simon Buoro et Antoine Escande. Baptisée Ilya, elle promet de consommer seulement 5 litres d’eau par douche quel que soit le temps passé dessous ! Souvenez-vous, Nathalie vous en parlait ici, après son passage dans l’émission de M6, « Qui veut être mon associé ? ». Une marche de plus vient d’être franchie puisque Ilya a été récompensé lors du dernier Concours Lépine. Découverte.

Seulement 5 litres d’eau par douche

Avant de vous présenter ou de vous re-présenter cette invention, il vous faut savoir qu’Ilya et ses inventeurs s’attaquent au gaspillage de l’eau potable. Et, plus particulièrement, à l’eau que nous gaspillons à chaque fois que nous nous glissons sous la douche ! Pour les deux ingénieurs issus de l’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA), l’économie d’eau potable est un leitmotiv. Ilya propose, en réalité, de recycler l’eau de la douche « en temps réel » et se présente comme un système de douche cyclique qui réutilise l’eau au fur et à mesure par le biais d’un système très ingénieux. Le résultat : 5 litres d’eau seulement par douche et 70 % d’économie d’eau potable.

Un mode de fonctionnement cyclique

Les deux inventeurs expliquent vouloir réinventer la manière dont nous nous douchons. Un poste consommateur d’eau évidemment, et par ailleurs d’énergie, puisqu’il faut bien la chauffer, cette eau de la douche ! Pour le fonctionnement, c’est plutôt simple à comprendre. Lorsque vous faites couler l’eau de douche, celle-ci est identifiée comme sale, puisque vous vous lavez. Une fois rincés, nous sommes nombreux à aimer rester sous la douche, et c’est là que le gaspillage commence. Mais, c’est aussi là qu’intervient Ilya ! En commutant le clapet, vous passez en « mode eau recyclée », et le système va donc récupérer l’eau « propre » après la bonde pour la faire remonter dans la colonne, filtrée, désinfectée et réchauffée, en circuit fermé donc. Ainsi, même en restant une heure à vous prélasser sous la douche, vous utiliserez seulement 5 litres d’eau !

Amortie en cinq ans tout au plus

Ilya n’est pas un simple gadget que l’on change chaque année, c’est un investissement durable. Ainsi, le coût d’une installation Ilya est d’approximativement 3 000 €, une somme qui serait, selon les inventeurs, amortie en cinq ans tout au plus. Néanmoins, avec les dernières et futures augmentations de l’eau potable, l’amortissement pourrait se faire plus rapidement encore. Les créateurs d’Ilya ont également été récompensés pour le capteur Ilo, un petit objet qui s’installe sur le pommeau de douche, et qui calcule, en temps réel, la consommation d’eau. Grande fierté pour les ingénieurs toulousains qui concluent par ces mots lors d’une interview accordée à France 3 Occitanie.

« C'est une fierté personnelle de se dire que notre nom est à jamais gravé dans ce concours des inventeurs, réalise Antoine Escande. On sent déjà un engouement sur notre site, nos réseaux sociaux et même nos commandes et on espère que ça va perdurer ». Vous souhaitez précommander Ilya (disponible en octobre) ou acquérir Ilo (99 €) rendez-vous sur le site officiel : ilya-tech.fr.