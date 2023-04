Gjosa, l’invention d’un pommeau de douche innovant qui permet d’économiser jusqu’à 80 % d’eau

Si vous utilisez un mousseur de robinets, vous avez pu constater qu’il réduisait votre consommation, sans changer votre utilisation. Le mousseur de robinet est un petit dispositif fixé à l’extrémité du robinet pour mélanger de l’air avec de l’eau qui sort du robinet. Cela permet de créer une mousse d’eau plus douce et plus uniforme, et vous fait économiser des centaines de litres d’eau chaque année. En Suisse, une entreprise a fait breveter un système semblable à celui du mousseur, qui va entièrement révolutionner l’eau de la douche. En effet, l’entreprise GJOSA a développé une solution innovante pour économiser l’eau tout en réduisant la consommation d’énergie dans les douches. On vous explique comment ça marche.

GJOSA, c’est qui ?

L’entreprise a été cofondée par Elmar Mock, déjà cofondateur de la fameuse marque Swatch. Elle tire son nom et son inspiration de la nature puisque GJOSA veut dire « surgir » en islandais. En combinant l’inventivité d’Elmar Mock, et l’esprit de cette entreprise, ils ont conçu une nouvelle technologie qui réduit considérablement la consommation d’eau et d’énergie dans de nombreux secteurs différents. Leur technologie consiste en une tête de douche spéciale qui divise le débit d’eau en fines gouttelettes, permettant ainsi d’économiser jusqu’à 80 % d’eau par rapport à une douche traditionnelle. Plutôt destinée à une clientèle de professionnels comme les hôtels ou les salons de coiffure, le groupe l’Oréal a déjà investi dans l’entreprise, l’année dernière. En plus de l’économie d’eau, cette technologie permet également de réduire la consommation d’énergie, car moins d’eau chaude est utilisée lors de la douche. De plus, la réduction du débit d’eau se reflète également à travers un faible taux d’émissions de CO₂, étant donné qu’il y aura moins d’eau à chauffer et à transporter.

Comment fonctionne la technologie GJOSA ?

Le système de douche GJOSA fonctionne grâce à une tête de douche spéciale qui divise le débit d’eau en de fines gouttelettes, permettant ainsi d’économiser jusqu’à 90 % d’eau par rapport à une douche traditionnelle. Cette tête de douche utilise une technologie de dispersion de l’eau brevetée, établie sur le principe de la cavitation. Ce principe consiste à créer de petites bulles d’air dans l’eau, qui éclatent ensuite en libérant de l’énergie. Dans le cas de la douche GJOSA, cette énergie est utilisée pour diviser le débit d’eau en de fines gouttelettes. Cela permet de couvrir une surface plus large avec une quantité d’eau moindre, tout en maintenant une pression suffisante pour procurer une expérience de douche agréable. C’est donc le même principe que le mousseur, mais adapté à la douche puisque le système peut s’adapter à n’importe quel système de plomberie déjà existant. On peut aussi ajuster le débit d’eau et la température, comme sur les douchettes des bacs à shampoings dans vos salons de coiffure. « En fait, deux jets à 150 km/h se mélangent dans le pommeau, qui agit comme un accélérateur de particules d’eau. », explique simplement l’un des inventeurs de cette technologie. Le pommeau agit comme un accélérateur de particule d’eau et disperse les gouttelettes à 60 km/h sur la personne.

Les valeurs de l’entreprise suisse

GJOSA travaille en partenariat avec des organisations telles que l’UNICEF pour aider à fournir un accès à l’eau propre et à l’assainissement dans les pays en développement. Leur technologie a remporté de nombreux prix, notamment le Prix suisse de l’innovation sociale en 2019 et le Prix de l’innovation de l’eau de la Fondation Prince Albert II de Monaco en 2020. Économiser l’eau est essentiel pour la planète, mais également pour les humains qui, rappelons-le, n’ont pas tous accès à l’eau potable. Aujourd’hui, plus de deux milliards de personnes vivent dans des endroits soumis à un manque d’eau. En 2025, 1,8 milliard de personnes connaîtront des pénuries d’eau dans le monde. En 2030, près de la moitié de la population mondiale sera touchée par le stress hydrique ! Il est peut-être temps de penser à agir, et GJOSA pourrait être l’une des solutions à envisager chez les professionnels. En savoir plus ? Rendez-vous sur gjosa.com.